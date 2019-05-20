Надежда на реновацию: После визита главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Тверская область готовится к переменам

Какие две темы в Твери самые непростые? Что бы не было предложено, уверены, вы согласитесь и с нашим выбором: общественный транспорт и Морозовские казармы.

Если первую проблему не переставая обсуждают последние два года, особенно с тех пор как с улиц города практически исчезли трамваи, а ситуация с маршрутными такси все чаще вызывает недовольство у горожан, то вторая тема еще с советских времен кажется и вовсе нерешаемой. Откуда такой пессимизм? Из опыта жизни. Каждый приходящий руководитель области начинал с того, что давал надежду жителям Морозовского городка, строил серьезные планы на «расселение-ремонт-обновление». Однако дальше слов дело почему-то не шло.

Очередная надежда появилась после того, как губернатор Игорь Руденя в декабре прошлого года встретился с жителями историко-архитектурного комплекса. Именно тогда, пожалуй, впервые за последние десятилетия прозвучали конкретные вопросы и были предложены конкретные решения по ним. В частности, губернатор предложил вариант заключения коллективного комплексного соглашения на переселение, в том числе в новое жилье.

И вот продолжение.

14 мая Тверь посетил председатель государственной корпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов. Значимость данного визита заключается в том, что один из ключевых государственных институтов развития, обладающий большими финансовыми ресурсами, известен своим партнерством с коммерческими банками, вложением денег в действительно масштабные проекты, которые, что важно, доводит всегда до конца. Цель такой помощи впечатляет: ее главный адресат - простой человек, ведь в данном случае речь идет не только о развитии инфраструктуры, промышленности или социальной сферы, но и о повышении качества жизни людей.

Губернатор Тверской области и глава госкорпорации встретились с жильцами Морозовского городка. Фото: ПТО

НОВАЯ ЖИЗНЬ МОРОЗОВСКОМУ ГОРОДКУ - РЕАЛЬНОСТЬ!

Надо отметить, что бесперспективность данного района лишь кажущаяся. Несмотря на крайне плачевное состояние некоторых зданий Морозовского городка, некоторые объекты уже получили вторую жизнь. Например, бизнес-центр «Этажи» - историческое здание после реконструкции превратилось в настоящую площадку, насыщенную жизнью. На данном примере и обсуждалась дальнейшая реновация исторического комплекса, создание на его территории делового и культурного центра областной столицы по примеру промышленных территорий фабрики «Красный Октябрь» в Москве и творческого индустриального кластера «Октава» в Туле. Что это даст городу? Многое. Новые условия для бизнеса, новые рабочие места, новые площадки для современных востребованных проектов, наконец, улучшение качества жизни самих людей.

Именно с этой целью Игорь Шувалов посетил одно из самых красивых и легендарных зданий - «Париж». Глава госкорпорации был открыт к общению, искренне интересовался историей некогда мощных казарм, задавал вопросы и внимательно слушал людей.

Так как это был ознакомительный визит, а речь идет о миллиардных инвестициях, то говорить о точных сроках реализации проектов, конечно, рано. Однако начало положено. Важно, что достигнутые договоренности - это не отдаленная перспектива. В течение месяца планируется разработать «дорожную карту» реализации проекта и представить ее на рассмотрение ВЭБ.РФ. А значит, изменения не за горами.

На примере бизнес-центра "Этажи" и обсуждалась дальнейшая реновация Морозовского городка. Фото: ПТО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАК НЕОБХОДИМОСТЬ

То, что Твери требуется навести порядок с общественным транспортом и срочно, - вопрос также для всех очевидный. Грязные, зачастую неисправные маршрутки и не всегда профессиональные водители все чаще вызывают нарекания со стороны горожан. Однако очевидно и то, что данной области требуется абсолютно новый подход, а значит, и серьезные вливания. И к решению этого вопроса Игорю Рудене также удалось привлечь интерес ВЭБ.РФ.

Планы впечатляют. Для Твери планируется приобрести порядка 500 автобусов, что кардинально изменит систему общественного транспорта. Второй момент: будет введена новая, современная система оплаты проезда. В качестве варианта было предложено введение аналога московской карты «Тройка». По единому тарифу можно будет проехать во всех видах городского общественного транспорта. Однако система проездных как для горожан, так и для туристов не исчезнет. Плюс будет установлена единая цена за проезд, что с учетом сегодняшней ситуации более чем актуально.

Радует, что вопрос с трамваями также планируют решить, однако этот вид транспорта ждет абсолютное возрождение. На место старых рельсов, разбитых от старости или несовершенных железных вагонов, придет современный транспорт XXI века. Что касается направлений, то пока речь идет о трамваях 5-го и 11-го маршрутов.