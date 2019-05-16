Сто одаренных детей из Удомли получили именные стипендии от Калининской АЭС

Торжественная церемония награждения состоялась 15 мая в Администрации Удомельского городского округа.

Конкурс, учредителем которого выступила Калининская АЭС, направлен на поддержку одарённых, творчески активных детей и проводится в Удомле второй год подряд. Главным призом для его победителей стала стипендия от атомной станции.

В этом году портфолио достижений представили 230 ребят Удомельского городского округа. В числе участников проекта - воспитанники детских садов, школьники, студенты колледжа. Учитывались успехи ребят в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Значимым критерием была успеваемость детей.

В состав жюри конкурса вошли представители Калининской атомной станции, специалисты Управления образования администрации Удомельского городского округа. Они оценили портфолио участников и определили победителей в пяти возрастных группах.

По словам заместителя директора по управлению персоналом КАЭС Олега Лебедева, такая поддержка мотивирует ребят стремиться к еще более высоким результатам, вселяет уверенность в собственных силах. «Стипендия – это награда за активную жизненную позицию. Ваши сегодняшние успехи - основа для дальнейшего развития и процветания Удомли. Такие активные и талантливые дети нужны нашей стране и атомной отрасли», - отметил Олег Лебедев.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Награждение победителей

Награждение победителей