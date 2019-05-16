У Игоря Рудени всё ещё нет личного автомобиля

На сайте правительства Тверской области 16 мая появились данные о доходах и имуществе губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2018 год. Задекларированный доход главы региона составил 3 млн 494 тыс. 107 руб. 35 коп. Это на 283 тыс. 867 руб. больше, чем год назад: за 2017 год Игорь Руденя отчитывался о 3 млн 210 тыс. 239 руб. 97 коп. дохода.

По части недвижимого имущества в декларации Игоря Рудени ничего не изменилось. Он по-прежнему является владельцем двух земельных участков площадью 450 и 9550 кв. м и жилого дома на 794,8 квадрата. Имеется у главы региона также гостевой дом (62,2 кв. м), хозяйственный блок (216,6 кв. м) и храм-часовня (63,7 кв. м).

Кроме того губернатор является обладателем трёх квартир: 52,4 кв. м, 212,1 кв. м и 119,1 кв. м. А вот личного авто у Игоря Рудени нет, как не было и год назад. Зато есть два гаража (по 15,1 кв. м каждый), а также машино-место.

Супруга Игоря Рудени за 2018 год задекларировала 2 млн 482 тыс. 759 руб. По сравнению с 2017 годом доход первой леди региона вырос на 2 млн 275 тыс. 862 рубля (в декларации за 2017 год значилась сумма в 206 тыс. 897 руб.).

В собственности супруги губернатора - половина квартиры площадью 44,8 квадрата. А в пользовании у неё и троих детей квартира на 212,1 кв. м. Личным автомобилем первая леди Тверской области, как и ее супруг, не располагает.