Почти две квартирных кражи в день совершаются на территории Тверской области

Лето - это пора, когда люди стремятся покинуть своё привычное место жительства и отравиться поближе к природе - в отпуск или на дачу. Параллельно активизируются и злоумышленники, которые не прочь пополнить свой карман за счет других.

- С начала года в Тверской области зарегистрировано 211 квартирных краж. Большая часть из них совершается в период с 9 до 15 часов, когда люди находятся на работе, - рассказал замначальника отдела по раскрытию имущественных преступлений ненасильственного характера подполковник полиции Анатолий Кобяков на специально созванной 23 мая пресс-конференции.

За аналогичный период прошлого года было совершено 246 подобных преступлений.

Преступники разными способами проникают в помещения, однако в 90% случаев всё равно вторгаются внутрь по старинке, через дверь. Одни из них вскрывают замки, другие действуют весьма топорно: ломают и отжимают двери или просто выбивают.

Самыми прямолинейными считаются наркоманы. Эти граждане просто исследует подъезд на наличие незапертой двери, а после незаметно выносят всё, что плохо лежит.

А вот дачные воры активизируются в холодное время года, когда приусадебные участки пустуют. За четыре месяца 2019 года было зарегистрировано 44 подобных преступления. Значительную часть краж совершают люди, не имеющие постоянного источника дохода, ранее судимые, или лица, состоящие на различных профилактических учетах, ведущие антиобщественный образ жизни. Другими словами – социально-неблагополучные слои населения.

Часто дачные кражи совершаются из-за невнимательности хозяев. Люди отправляются в огород, а двери на ключ не закрывают. Итогом обработки грядок могут стать не только уничтоженные сорняки, но и пропажа из дома ценных вещей.

Кстати, если, оказавшись внутри своего жилища, вы поняли, что здесь побывал незваный гость, сразу звоните в полицию. Хождение по жилплощади и опись пропавшего имущества лучшие доверить силовикам. Дело в том, что, если вы будете заниматься этим самостоятельно, наверняка будут утеряны важные улики, а значит, снизятся и шансы выйти на след преступников.

Порой злоумышленники действую весьма изощренно.

Например, они могут вставить в дверь обломок спички или нитку. По её наличию или отсутствию можно определить, бывает ли дома оказавшаяся на карандаше жертва.

О мерах предотвращения краж известно, наверное, всем, однако установка в квартире или доме охранной сигнализации во много раз увеличит ваши шансы остаться при имуществе.