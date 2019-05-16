Портрет губернатора с добрейшим сердцем представили в Тверском Императорском дворце

Парадная лестница. Гербовый зал. Портрет тверского губернатора Афанасия Николаевича Сомова. Большое красивое полотно в крупной золотой раме видно уже при входе. Картина стоит у тех самых окон, откуда император Александр II любил смотреть на парад войск. Это сейчас на месте бывшего военного плаца находится стадион "Химик", тогда все было иначе и на парад можно было любоваться, не выходят из Дворца.

Позже, в 1868 году, этот же Гербовый зал станет рабочим кабинетом Афанасия Сомова - губернатора, который вошел в историю как «человек добрейшего сердца».

15 мая в Тверском императорском дворце состоялось открытие выставочного проекта «Первенствующее сословие: высшее общество Тверской губернии в парадном портрете рубежа XIX–XX веков». Первым экспонатом проекта стал портрет Сомова работы русского художника, академика исторической живописи Императорской Академии художеств Александра Новоскольцева, написанный в 1888 году, когда Афанасий Сомов отмечал 20-летие своего поста на должности начальника Тверской губернии.

На его сложное и насыщенное событиями время управления (1868–1890 года) пришлись отмена крепостного права, земская реформа, борьба за новые железные дороги и проведение их через Тверскую губернию. Также в число его приоритетов входило распространение образования. Именно при нем в Твери была открыта учительская школа П.П. Максимовича.

В 1890 году, когда Сомову исполнилось 66 лет, он получил назначение в Сенат, что в его случае представляло почетную синекуру для заслуженного администратора. Подводя итоги его правления, современник написал: " Он оставил по себе самую лучшую память как честный, беспристрастный правитель и как человек добрейшего сердца, всегда отзывчивый на горе и нужды ближнего".

Об этом подробнее рассказала ученый секретарь ТОКГ и куратор данного проекта Мария Шувалова.

- При вспышке тифа в вышневолоцкой тюрьме, грозившей распространиться на город, Сомов, изучая ситуацию, сам обходил камеры, забитые больными арестантами. Вспомним, что в 1812 году подобная инспекция стоила жизни тверскому генерал-губернатору Георгу Ольденбургскому. Панику по поводу чумы, якобы занесенной в Тверь в 1878 году, Сомов также погасил, оставшись невредимым после демонстративного контакта в предполагаемыми носителями инфекции. Такие смелые и человеческие поступки, согласитесь, говорят о многом.

На открытии выставки одной картиныФото: Ирина ТАРАСОВА

На открытии выставки присутствовали представители городской и областной власти. Данный портрет вызвал большой интерес и много вопросов, в том числе и о продолжении проекта.

- У нас говорят: кто не помнит родства, тот и своей истории не знает. Уверен, что проект многим понравится - мы вспомним историю, мы вспомним людей, кто жил в те годы. А годы правления Сомова были трудные для Тверской губернии. К слову, Тверская губерния была сложной во все времена, и сегодняшний день не исключение. Всегда не хватает чего? Средств, чтобы реализовать замыслы, которые у наших губернаторов есть. Я очень доволен началом проекта и хочется, чтобы было продолжение. Мы можем увидеть галерею уважаемых людей, которые внесли вклад в развитие тверской земли? - обратился к директору Тверской областной картинной галереи Татьяне Куюкиной депутат Законодательного собрания, Почетный гражданин города Твери Александр Тягунов.

- Несмотря на представленные шедевры в самом Дворце, в наших фондах еще остались "сливки" может быть чуть меньшей концентрации. Сто аналогичных портретов в фондах, мы конечно, не наберем, но что-то обязательно подготовим и покажем. У нас, например, очень хорошая коллекция сословного портрета, - ответила Татьяна Савватеевна.

Добавим, что выставка одного портрета будет работать до 23 июня.

Депутат Заксобрания, Почетный гражданин Твери Александр ТягуновФото: Ирина ТАРАСОВА

Директор Тверской областной картинной галереи Татьяна КуюкинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей БелоцерковскийФото: Ирина ТАРАСОВА