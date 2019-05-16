Игорь Руденя: "Школа немецкого бизнеса всегда на высоте, и мы открыты для обмена опытом!"

16 мая в Германию с бизнес-миссией прибыла делегация Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей. Первый день рабочей поездки начался с посещения Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Большой Тиргартен, где глава региона возложил цветы.

Главная задача деловой поездки - представление в Германии потенциала Верхневолжья. Презентация инвестиционного, промышленного, туристического потенциала региона, лесного, деревообрабатывающего и агропромышленного комплексов прошла в Берлине в Торговом представительстве Российской Федерации.

В масштабном мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Федеративной Республике Германия Сергей Нечаев, руководитель Торгового представительства РФ в Германии Андрей Соболев, а также представители бизнеса - более 20 предприятий тверского региона и свыше 60 немецких компаний.

Среди привлекательных факторов тверского региона для потенциальных инвесторов стали удобное географические положение, транспортная и логическая доступность. Были обозначены и дополнительные конкурентные преимущества - площадки с особыми условиями ведения бизнеса, которые Тверская область предлагает инвесторам, всесторонняя поддержка и сопровождение проектов с момента принятия решения об их реализации до ввода объектов в эксплуатацию.

В частности, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил:

- Наш регион предлагает инвесторам широкие возможности, комфортные условия ведения бизнеса. Мы уверены, что реализация совместных идей и планов получит новый импульс. Сегодня наша задача найти новых партнеров, закрепить уже имеющееся сотрудничество. Мы открыты для обмена опытом. Школа немецкого бизнеса, управления гостиничным хозяйством всегда была на высоком уровне, и мы хотели бы распространить этот опыт на нашей территории.

Главная задача деловой поездки - представление в Германии потенциала Верхневолжья. Фото: ПТО

Надо отметить, что региональное сотрудничество между Россией и Германией имеет давнюю и в целом позитивную историю. Выгодные условия для размещения своих производств на территории Тверской области уже оценили крупные немецкие инвесторы, которые работают в Верхневолжье. Это компании Schiedel, METRO Group, B.Brown, Otto Group и Direct Group, Globus.

Останавливаться на сотрудничестве стороны не собираются. О чем также было сказано на встрече.

- Сегодня Тверской области есть что показать и предложить немецким партнерам. Это очень важное и взаимовыгодное партнёрство, - в ответном слове отметил Посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

- Я благодарю губернатора Игоря Михайловича за то, что он лично возглавил такой представительный деловой десант. Я вижу у тверского региона большой потенциал для развития сотрудничества с немецкими коллегами», - согласился и Андрей Соболев.

Самыми привлекательными для реализации инвестиционных проектов губернатор Тверской области назвал области машиностроения, деревообрабатывающей, химической, фармацевтической, лёгкой, полиграфической, электрической и пищевой промышленности, в производстве строительных материалов.

Перспективным направлением для ведения бизнеса на тверской земле Андрей Соболев также назвал туризм, особо отметив туристско-рекреационный кластер «Волжское море». Игорь Руденя с ним согласился, обозначив туризм для тверского региона стратегической отраслью. После чего пригласил представителей немецкой стороны к участию в форуме «Реки России».

Деловая поездка в Германию завершится 17 мая. В планах бизнес-миссии: встреча Игоря Рудени с представителями компаний «Гематек» B.Braun, Lichtgitter GmbH, «ЗИБЭНХААР РУССЛАНД». Представители двух стран обсудят возможность расширения действующих производств и размещение новых предприятий в тверском регионе.

Останавливаться на сотрудничестве стороны не собираются. О чем также было сказано на встрече. Фото: ПТО

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Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов развития международного сотрудничества в экономике, привлечения инвестиций в регион.

Начиная с 2006 года, общий объём инвестиций немецких компаний в экономику Тверской области составил свыше 76,7 млн евро. Было создано более 1 600 рабочих мест. В 2018 году внешнеторговый оборот предприятий Тверской области с Германией составил 82536 тыс. долларов США.

Тверская область рассчитывает на развитие делового сотрудничества с немецкими партнерами, содействие в продвижении продукции и услуг предприятий Тверской области на рынки Германии.