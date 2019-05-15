Собственника обязали сохранять памятник археологии на берегу озера Пудоро, который он уже разрушил

Проблема варварской вырубки деревьев в сосновом бору около южного берега озера Пудоро на территории древнего городища Узи уже была описана нами подробно в публикации «Памятник археологии государственного значения гибнет из-за варварской вырубки в Вышневолоцком районе Тверской области».

Напомним: вырубка, о которой редакции стало известно в начале марта 2019 года, велась в прибрежной водоохранной зоне, а также в границах древнего городища Узи, датируемого началом первого тысячелетия до н.э. Земельный участок, в пределах которого располагается охраняемый государством памятник археологии, находится в собственности коммерческой организации и отнесён к категории земель промышленности и иного специального назначения. Разработку древесины на нём ведёт арендатор - индивидуальный предприниматель.

После обращения редакции «КП»-Тверь» в компетентные органы вырубку признали незаконной. Специалисты Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры установили, что работы представляют угрозу санитарному состоянию леса, пожарной безопасности, нарушают режим водоохранной зоны и правила охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Прокуратура Тверской области также организовала проверку по нашему запросу, о результатах которой обещала уведомить отдельно. Немногим позже редакция получила ответ от регионального Управления Росприроднадзора. Из письма следовало, что данное ведомство тоже усматривает нарушения при работах в водоохранных зонах и инициирует возбуждение административного дела.

Таким образом ситуация с водоохранной зоной и ответственностью за вырубку в её пределах прояснилась. Чего нельзя сказать о судьбе разрушаемого городища.

Ясность в этот вопрос должен был внести ответ от Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Редакция получила его уже после майских праздников. В письме, подписанном начальником Главного управления Михаилом Смирновым, сказано, что выездная проверка специалистов ведомства факт рубки леса на территории памятника подтвердила, о чём был составлен соответствующий акт. Сообщалось также, что во избежание нарушений в области охраны объектов культурного наследия в адрес собственника участка будет направлено охранное обязательство.

Охранное обязательство - это документ, согласно которому собственник объекта культурного наследия берёт на себя обязательство его сохранять и содержать. Конкретные обязанности и запреты перечислены в федеральном законе «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» № 73-ФЗ. Он, в том числе, запрещает проводить работы, изменяющие объект, его облик, либо ухудшающие условия, необходимые для сохранности объекта.

Тем не менее всё это уже сделано. Лес на городище вырублен. Исторический рельеф уничтожен тяжёлыми машинами, нарушены кольцевые рвы, окружающие место древнего поселения. Как с этим быть, кто и какую ответственность за разрушение памятника понесёт (и понесёт ли?) - пока непонятно.

Остаётся надежда, что ответы на эти вопросы даст проверка, которую организовала прокуратура Тверской области. Информацию о её результатах «КП»-Тверь» опубликует, как только они станут известны.