Более трёх миллионов рублей заработал за год прокурор Тверской области Сергей Лежников

Прокурорские руководители поделились с общественностью сведениями о своих доходах вслед за главой Твери Алексеем Огоньковым, депутатами Государственной Думы, и членами СовФеда от Тверской области, сенаторами областного Заксобрания, депутатами городской Думы, главами районов и городских округов, руководителями СК региона.

Прокурор Тверской области Сергей Лежников за 2018 год задекларировал доход в сумме 3 млн 129 тыс. 178 руб. 11 коп. В собственности у Сергея Борисовича имеется автомобиль Вольво ХС - 70, квартира площадью 40,7 кв. м. и ещё одна, побольше (84,2 кв.м.), в долевой собственности с супругой.

Кроме одной второй части этой квартиры супруга Сергея Лежникова больше ни недвижимости, ни машин не имеет. А её годовой доход, согласно документу, составил 825 тыс. 947 руб. 32 коп.

Первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов за год получил 2 млн 418 тыс. 449 руб. 76 коп. В собственности у него имеется три земельных участка (1500 кв. м, 282 кв.м. и 36 кв. м.), а в пользовании - две квартиры (на 88 и 71 квадрат). Супруга Евгения Денисова задекларировала доход в размере 869 тыс. 81 руб. 88 копеек. Она является обладательницей собственного авто, Лексус-RX- 270. В пользовании супруги и несовершеннолетних детей первого зама областного прокурора есть несколько земельных участков и две квартиры.

Два заместителя областного прокурора, Дмитрий Коданёв и Сергей Никифоров задекларировали за 2018 год 2 млн 175 тысю 911 руб. 30 коп. и 2 млн 380 тыс. 651 руб. 76 коп. соответственно.

Среди районных прокуроров Тверской области пальму первенства по части доходов за прошлый год уверенно держит прокурор Лихославльского района Евгений Кузин. Он отчитался о 2 миллионах 430 тыс. 888 руб. 57 копейках. Второе место у Конаковского межрайонного прокурора Николая Фоменкова с доходом 2 млн 222 тыс. 291 руб. 24 коп. И замыкает тройку лидеров прокурор Старицкого района Александо Гладков и 1 млн. 879 тыс. 505 руб. 24 коп. дохода.

Меньше всех своих коллег за год заработала прокурор Жарковского района Ольга Бокова: 954 тысячи 765 руб. 18 коп.