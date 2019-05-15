В МЧС России по Тверской области все, кроме начальника, отчитались о доходах

Начиная с апреля сотрудники госорганов продолжают публиковать декларации о своих доходах за 2018 год. Дошел черёд и до руководящего состава Главного управления МЧС России по Тверской области.

Так, первый заместитель начальника главного управления Дмитрий Корнеев задекларировал доход в 2 750 798 рублей. В собственности у него есть квартира площадью в 83,4 кв. м, а в пользовании ещё одна площадью в 42 кв. м. Передвигается Корнеев на автомобиле Lexus NX 200. Его супруга задекларировала доход в 245 271 рубль. В собственности у неё есть гараж площадью в 24 кв. м, а также автомобиль Kia Picanto.

Замначальника главного управления по антикризисному управлению Василий Асотов отчитался о доходе в 1 331 380 рублей. У мужчины в собственности есть участок под гараж (28 кв. м), 1/3 квартиры площадью в 60,3 кв. м, гараж - 23,4 кв. м, а также квартира 41 кв. м, которую он вместе с женой взял в ипотеку. Жена замначальника задекларировала 376 942 рубля, кроме того у неё есть автомобиль Nissan Xtrail.

Замначальника главного управления Александр Пухов отчитался о доходе в 1 516 369 рублей. В пользовании у него две квартиры площадью 53,8 кв. м и 18 кв. м, а в собственности автомобиль Huinday Sonata.

Главный бухгалтер главного управления Игорь Тузянков за 2018 год задекларировал 1 123 459 рублей. В пользовании у него две квартиры площадью 60,2 кв. м и 30 кв. м. В автопарке - автомобили Nissan Murano, Nissan Qashqai, а также мотоцикл ИМЗ 8103.

Замначальника главного управления Денис Евсеев задекларировал 1 132 392 рубля. За ним в собственности числится 91/100 квартиры площадью в 35 кв. м, а в пользовании квартира в 42 кв. м.

Заместитель руководителя и главный государственный инспектор по маломерным судам Тверской области Валерий Чеканов отчитался о доходе в 1 656 950 рублей. У него в собственности 1/4 квартиры площадью в 84 кв. м, автомобиль Nissan Xtrail, Audi-80, мотоцикл ИЖ-Планета, а также лодка «Казанка». Его супруга по итогам 2018 года задекларировала доход в 769 240 рублей.

Что касается доходов начальника ГУ МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, то они ещё не опубликованы и появятся на федеральном сайте ведомства в ближайшем будущем. Эту информацию «Комсомолка» опубликует отдельно.