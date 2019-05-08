2019-05-08T19:25:34+03:00
Спорт

Шахматный композитор из Твери помог сборной России выиграть чемпионат Европы

Наши спортсмены впервые добились такого результата
Альберт БОЙКОВ
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Евгений Викторов (на фото слева) помог сборной России добиться успеха Фото: ruchess.ruЕвгений Викторов (на фото слева) помог сборной России добиться успеха Фото: ruchess.ru
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5 мая в Афинах завершился чемпионат Европы по решению шахматных этюдов и композиций. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 65 представителей из 18 стран мира. В составе сборной России выступал тверичанин Евгений Викторов, который вместе с Данилой Павловым, Алексеем Поповым и Данилой Моисеевым сумел набрать 241,5 очков и впервые принести нашей команде первое место в командном зачете. "Комсомолка" связалась с чемпионом и задала ему несколько вопросов.

- Как давно вы занимаетесь решением задач и почему? По сути, все тоже самое может сделать компьютер.

- Шахматами занимаюсь с 7 лет, решением задач с 11. Да, компьютер может все решить, но соревнуюсь я не с компьютерами. Занимаюсь этим, потому что мне интересно - проникать в замысел другого человека, составившего задачу, и делать это быстрее других спортсменов.

- Самая интересная на ваш взгляд двухходовка?

- Одну задачу не выделю, потому что очень много решено двухходовок и отдельные задачи сейчас уже не выделяю.

- Почему надо заниматься решением шахматных композиций?

- Надо - не совсем правильное слово. Могу сказать, что это интересно и полезно, так как приучает планировать и рассматривать все возможности, отсекать неправильные и делать верный выбор (как в решении, так и в жизни).

- Назовите лучшего на ваш взгляд шахматного композитора.

- Лучшего композитора не выделю, лучший решатель - поляк Петр Мурдзя (восьмикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы). Он всегда хорошо выступает, не боится потерять свой рейтинг - настоящий спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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