2019-05-08T19:25:34+03:00
Общество

9 мая в Твери пройдут сильные дожди

Зонт в День Победы лишним не будет
Альберт БОЙКОВ
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9 мая в Твери пройдут дожди9 мая в Твери пройдут дождиФото: Василий ХОДАРЕВ
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Уже завтра жители всей России будут отмечать, пожалуй, главный праздник - День Великой Победы. В Твери пройдут памятные мероприятия, большинство из которых состоится под открытым небом. Желающим провести этот праздник в городе стоит обязательно брать с собой зонты. Особенно полезен этот девайс будет утром.

- 9 мая в первой половине дня высока вероятность сильных дождей. После 12 часов они если и будут, то кратковременные. На небе появится солнце, а воздух может прогреться до +20 градусов. При этом на юге области возможны грозы, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В пятницу 10 мая задует ветер южных направлений, вновь сохранится возможность небольших дождей. Наверняка не обойдется этот день и без небесного светила, которое разогреет воздух уже до +24. При этом есть вероятность локальных гроз, но уже в Твери.

11 мая температура днем может подняться до +23 градусов, а к вечеру усилится ветер. Его отдельные порывы будут достигать 16 м/с. В воскресенье показания термометра вряд ли превысят отметку в +20, при этом вновь возможны порывы ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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