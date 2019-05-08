2019-05-08T12:58:25+03:00
Общество

В Удомле прошел «Парламентский день»

Социально-экономическое развитие Удомельского городского округа стало ключевой темой визита депутатов Законодательного собрания Тверской области в городе атомщиков, который состоялся 26 апреля 2019 года в рамках реализации проекта «Парламентские дни».
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Визит председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Олега Лебедева на Калининскую атомную станциюВизит председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области Олега Лебедева на Калининскую атомную станцию
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Сергей БОЙКО

Делегацию возглавил председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев. Гости посетили Калининскую АЭС, побывали в машинных залах электростанции, на блочном пункте управления. Директор станции Виктор Игнатов рассказал парламентариям о работе крупнейшего предприятия региона, инновационных решениях, реализованных на энергоблоках КлнАЭС, вкладе предприятия в экономику области.

«Я под большим впечатлением, - отметил Владимир Барастов, заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству. - Калининская АЭС - это современный и безопасный объект, где работают квалифицированные специалисты. Я горд за нашу страну и промышленность».

Участники встречи отметили существенный вклад Калининской АЭС в развитие территории. Атомная станция - крупнейший налогоплательщик Тверской области и является тем «двигателем», который служит решению проблем в регионе. «Уверен, что в ближайшее время мы сможем найти возможности более тесного экономического сотрудничества между Тверской областью и атомной станцией на благо Удомли», - сказал Олег Лебедев, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Тверской области.

В ходе пребывания депутатов в Удомле их познакомили с производством среднего бизнеса ООО «Главкосметика», показали площадку агрохолдинга «ЭкоРос», Центр культуры и искусства - дачу «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бируля. Финальным мероприятием визита стала встреча депутатов Заксобрания с представителями общественности Удомли.

По словам Сергея Голубева, важно совместно с муниципалитетом и предприятиями Удомли найти решения проблемных вопросов территории. «Мы смотрим, как работа депутатского корпуса и качество принимаемых законов сказываются на социально-экономическом развитии муниципалитета», - подчеркнул Сергей Голубев.

Итогом встречи стала договоренность о взаимодействии в работе по целому ряду вопросов, требующих неотложного решения и помощи со стороны Законодательного собрания Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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