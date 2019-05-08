2019-05-08T19:25:34+03:00
Общество

Тревога о радиационной и химической опасности в Твери оказалась ложной

Сообщения передавались в тестовом режиме, но неожиданно оказались в эфире телеканалов
Виктория ТУШКОВА
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Сообщение о химической опасности появилось несколько позже сообщения о радиационной тревоге. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской областиСообщение о химической опасности появилось несколько позже сообщения о радиационной тревоге. Фото: ГУ МЧС РФ по Тверской области
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Утром 8 мая на федеральных каналах - «Первом» и «России-1» - вместо телепередач появилось оповещение о радиационной опасности. Плашка во весь экран гласила: «Внимание! Внимание! Радиационная опасность!». Далее следовал порядок действий: не паниковать, собрать документы, принять йод и так далее. По словам читателей «КП»-Тверь», позвонивших к нам в редакцию, картинку транслировали непрерывно на протяжении минимум восьми минут.

Никаких сообщений о планируемом тестировании систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях не поступало и в СМИ не публиковалось. А потому увидевшие это предупреждение горожане начали паниковать.

Немногим позже тверичан таким же образом предупредили уже о химической опасности.

Обе тревоги оказались ложными: в Главном управлении МЧС по Тверской области наличие угрозы опровергли.

- Радиационный фон на территории Тверской области в норме. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области. Уважаемые жители и гости Верхневолжья! Убедительная просьба не предпринимать необдуманных действий, - гласит официальное сообщение регионального МЧС.

В ведомстве также сообщили, что сигнал, содержащий предупреждения, был передан Тверским областным радиотелевизионным передающим центром (ОРТПЦ), «в связи с техническим мероприятиями». Это значит, что предупреждения транслировались на Тверь и регион.

- Это была проверка, но незапланированная, - единственное, что сказали «КП»-Тверь» в ОРТПЦ, добавив, что комментировать эту ситуацию не могут.

Позже был распространён официальный комментарий от областного передающего центра.

- По информации Тверского филиала ОРТПЦ, выход в эфир предупреждения о радиационной опасности на всех телеканалах первого и второго мультиплексоров в Тверской области был вызван технической ошибкой, - сообщил Филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети «Тверской ОРТПЦ».

МЧС призывает жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Мы же надеемся, что виновные в этом происшествии найдутся и будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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