2019-05-07T09:24:09+03:00
Экономика

Калининская АЭС: более 754 млн рублей составила дополнительная прибыль в апреле

В апреле 2019 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 2,474 млрд кВтч электроэнергии, перевыполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы России на 107,6%.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Калининская АЭСКалининская АЭС
Изменить размер текста:

В энергосистему отпущено 2,342 млрд кВтч электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - 85,91% (при плане 79,86%). Таким образом, дополнительная выручка составила более 754 млн рублей.

Всего по состоянию на 6 мая 2019 года энергоблоками Калининской АЭС с начала года выработано 10,206 млрд кВтч электроэнергии, в энергосистему отпущено 9,687 млрд кВтч. Калининская атомная станция обеспечивает более 81,51% суммарного объема выработки электроэнергии Тверской области.

В апреле среди важных для безопасности АЭС мероприятий необходимо отметить проведение двух противоаварийных тренировок, а также Всемирного дня охраны труда. Кроме того, завершена ремонтная кампания на энергоблоке №2.

В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС. На энергоблоке №1 ведется плановый ремонт. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

В 2018 году Калининская АЭС выработала 35,187 млрд кВтч электроэнергии, что стало рекордом за всю историю эксплуатации атомных станций России.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Онлайн-встреча с детским писателем Анной Доброчасовой состоится в Твери
Житель Ржева пропал в Тверской области
Из-за пяти тысяч рублей житель Тверской области может провести в тюрьме два года
Житель Твери заплатит штраф за то, что ударил собственного сына
Жителей Твери и области беспокоит тема вакцинации против кори, краснухи и свинки
На Тверскую область надвигается гроза
Пропавшего в Тверском регионе подростка нашли живым во Владимирской области
За период майских праздников гаишники поймали 137 пьяных водителей в Тверской области
В Твери поймали распространителя наркотиков
На сайте ООО «Тверская генерация» создана страница под названием «Бессмертный полк»
На День Победы Тверь ждут масштабные перекрытия
Мужчину, находящегося на учете у нарколога, лишили водительских прав в Тверской области
В Тверской области у входа в магазин украли велосипед
Житель Тверской области защитил свои трудовые права с помощью прокуратуры
Тверичанин перевел мошенникам 212 тысяч рублей за покупку иномарки
В Твери таксист на легковушке врезался в кроссовер
Житель Тверской области может сесть в тюрьму за кражу сувенирной сабли
В Тверской области пожилая женщина пострадала в ДТП на трассе М-9
В Твери ищут очевидцев аварии с питбайком, в которой погибли подростки
В Твери отремонтируют 33 километра дороги
В Тверской области сбили женщину на велосипеде
Менделеевский праздник пройдет в Тверской области в 33-й раз