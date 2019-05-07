2019-05-07T17:11:52+03:00
Общество

Корреспондент «КП»-Тверь» успешно написал «Диктант Победы»

Правильно ответить удалось на 19 вопросов из 20
Альберт БОЙКОВ
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С заданием удалось справиться за 20 минутС заданием удалось справиться за 20 минутФото: Виктория ТУШКОВА
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Тот, кто забывает свою историю, обречен на ее повторение, сказал кто-то из мыслителей, и по прошествии времени эти слова не теряют своей актуальности. Великая Отечественная война закончилась всего лишь 74 года назад, но многое о ней уже позабылось. Люди старшего поколения в большинстве своем лучше знают этот трагический период нашей истории, а вот молодежь, кажется, начала его забывать.

В преддверии 9 Мая в России и за рубежом состоялся «Диктант Победы», который был посвящен Великой Отечественной войне. На протяжении 40 минут участникам международного мероприятия требовалось ответить на 20 вопросов, которые имели разный характер, но общую тематику. Решил попробовать свои силы и автор этих строк. Времени на посещение специально организованной площадки не было, поэтому диктант пришлось писать в режиме онлайн.

Регистрация на сайте заняла буквально пару минут, затем началась сама работа. Так, первый вопрос представлял собой отрывок текста, прочитав который, надо было решить, о каком городе идет речь. После слов о 62-й армии в голове сразу промелькнуло: Сталинград. Этот ответ оказался в итоге правильным.

Следующий вопрос - текст воспоминаний генерала Сергей Штеменко, в котором было пропущено название страны, тепло встретившей войска 3-го Украинского фронта. Легкие исторические познания позволили дать правильный ответ: этой страной была Болгария.

Далее следовали вопросы литературные. Про произведение Юрия Бондарева «Горячий снег», стихотворения Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату» и Василия Субботина «Не гремит колесница войны». Следующие касались верной интерпретации плакатов и картин, их правильной временной последовательности. Были вопросы и про Героев Советского Союза Николая Кожедуба, Ивана Гусева, Алексея Маресьева. Здесь, как и в предыдущих случаях, удалось избежать ошибок.

Из 20 вопросов не получилось ответить только на тот, который касался усиления в октябре 1941 года советских войск, дислоцированных на Крымском полуострове. Подмога к ним пришла из Туапсе, а не из Новороссийска, как мне казалось. Несмотря на соблазн воспользоваться интернетом и на всякий случай проверить правильность ответа, эта возможность была проигнорирована. Всего на написание теста ушло почти 20 минут, однако стоит заметить, что он был достаточно легкий. Наверняка организаторы диктанта сделают корректировки, и в следующем году тест будет сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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