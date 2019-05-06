2019-05-06T14:09:58+03:00
Экономика

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

«Ростелеком» начал оказывать услугу интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Онлайн-кассаОнлайн-касса
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Решение позволит автоматически направлять информацию о продажах по безналичной оплате в Федеральную налоговую службу (ФНС). В предложение провайдера входят онлайн-касса с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев, годовое обслуживание у оператора фискальных данных (ОФД), плагин для интернет-магазина, а также программное обеспечение для интеграции плагина с кассовым аппаратом.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Мы готовы помочь интернет-магазинам наладить работу с онлайн-кассой в соответствии с федеральным законом 54-ФЗ. Решение «Ростелекома» обойдётся предпринимателям в разы дешевле, чем аренда «облачной» кассы. Плагин для приёма безналичной оплаты интегрируется на сайт интернет-магазина. При оплате покупки онлайн-касса записывает информацию на фискальный накопитель и направляет чек покупателю на электронную почту. Информация о продажах автоматом передаётся в соответствующие службы. Такая организация существенно упрощает процесс продаж и обеспечивает полностью «белую» работу торговой онлайн-площадки».

Плагин «Ростелекома» обеспечивает приём безналичной оплаты как через сайт, так и в мобильном приложении. Если у предпринимателя возникли сложности с настройкой оборудования и интеграцией программного решения, можно заказать выезд специалиста «Ростелекома». Клиент может приобрести комплект единовременным платежом или получить рассрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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