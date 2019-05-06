Работникам Калининской АЭС вручены награды престижной национальной премии «Инженер года-2018»

Поздравляя победителей конкурса, губернатор Тверской области Игорь Руденя высоко оценил достижения и профессионализм представителей регионального инженерного сообщества, их вклад в процессы модернизации промышленности.

Напомним, что лауреатами конкурса в номинации «атомная энергетика» по версии «Профессиональные инженеры» стали Максим Миляев, ведущий инженер цеха централизованного ремонта и Андрей Проничев, ведущий инженер турбинного цеха – 1. По результатам регионального этапа конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоено Виктору Цветкову, инженеру по эксплуатации теплотехнического оборудования цеха гидротехнических сооружений. По версии «Инженерное искусство молодых» дипломами «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» награждены Михаил Сапогов, инженер по организации эксплуатации реакторного цеха – 1 и Антон Пискарев, ведущий инженер турбинного цеха – 2.

Инновационные разработки специалистов КАЭС, отмеченные экспертами – это практики, которые неразрывно связаны с эксплуатацией и безопасностью атомной станции. Они коснулись применения передовой технологии проведения контроля корпуса реактора, модернизации системы регулирования и защиты турбин, управ¬ления развитием интеллектуального потен¬циала инженерно-технического персонала предприятия, повышения надежности эксплуатации гидротехнических сооружений атомной станции.

«Представители Калининской АЭС традиционно принимают участие в конкурсе «Инженер года», - отметил заместитель директора по управлению персоналом станции Олег Лебедев. – Достойная оценка экспертов и присвоение нашим специалистам звания «Профессиональный инженер России» еще раз подтверждают высокий уровень их подготовки, стремление к профессиональному росту, самосовершенствованию. Сегодня работники КАЭС решают целый комплекс задач, имеющих приоритетное значение для развития современных атомных технологий, качественно выполняют задачи, стоящие перед энергетической отраслью страны».

Дипломы лауреатам

По итогам конкурса «Инженер года-2018» победители и лауреаты профессиональной премии работники Калининской АЭС будут занесены в специальный банк данных инженерной элиты страны.

Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года по основным направлениям инженерной деятельности и призван выявить лучших инженеров России, отметить прогрессивные достижения и распространить передовой опыт в различных сферах деятельности. Всего за время проведения конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоено 645 специалистам из Тверской области, из них лауреатами стали 246 человек.

Калининская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.