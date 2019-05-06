День Победы в Твери: Парад войск, гонка ГТО, солдатская каша и Бессмертный полк

Центральные торжества 9 мая состоятся в Твери и Ржеве. Начнутся мероприятия в храмах с панихид по погибшим воинам и продолжатся возложением цветов и венков к обелискам и братским захоронениям. Также в программах запланированы: торжественное прохождение войск территориальных гарнизонов, выставки военной техники, праздничные концерты. Завершатся праздники фейерверками.

Программа в Твери

08:00 - Панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (храмы Твери);

9:00-16:00 - Выставка военной техники (Театральная площадь);

09:00-12:00 - 72-я традиционная легкоатлетическая эстафета (Площадь Победы, улица Советская, Тверской проспект, набережная Афанасия Никитина, Волжский проезд);

09:00 - турнир по мини-футболу «Кубок Победы» (МБУ ФК и С «ОДС», стадион «Химик», ул. Советская, д. 1а);

09:15 - Церемония возложения цветов (Мемориальный комплекс на Комсомольской площади у памятника Степану Горобцу);

10:00 - Возложение цветов, венков к братским могилам и воинским захоронениям в районах города (Черкасское захоронение (ул. Черкасская), Волынское захоронение (пос. Сахарово), военный мемориал на кладбище «Большие Перемерки», мемориальный комплекс «Смоленское захоронение», пос. Керамического завода, пос. Элеватор, пос. Мигалово);

10:00 - Возложение цветов к стеле «Тверь-город воинской славы» (Площадь Пушкина);

10:15 - Возложение венков и цветов к братской могиле на площади Ленина (Площадь Ленина);

11:00 - Торжественное прохождение войск Тверского гарнизона (Площадь Победы);

13:00 – 22:00 - концертная программа «Великий Май! Великая Победа!» (Площадь Победы);

11:00-17:00 молодежная праздничная программа «Подвигу жить в веках!», тематическая программа, «Солдатская каша» полевая кухня (Стадион Суворовского училища (Краснофлотская набережная);

12:00-16:00 - городская гонка ГТО (Стадион Суворовского училища (Краснофлотская набережная);

12:00-18:00 концертная программа «Салют и слава Великой Победе!» (Городской сад);

12:00 - 20:00 межрегиональный историко-патриотический фестиваль «Герои земли Тверской» (Парк Победы);

13:30-17:00 концертная программа «У фронтовой землянки» (Парк Победы);

15:00-16:00 Шествие Бессмертного полка ( ул. Советская - от стелы «Город воинской славы» до Обелиска Победы);

18:45-18:55 - Общероссийская минута молчания, акция «Молодежь помнит» (Площадь Победы);

22:00 - Праздничный салют (Площадь Победы).

Спектакли о войне рассказывают о поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Фото: ТЮЗ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Почувствовать атмосферу военных лет, вспомнить своих родных, тех, кто принимал участие в событиях 1941-1945 годов можно будет, посетив театры города, где пройдут тематические спектакли.

ТЕАТР ДРАМЫ

Вечно живые

Виктор Розов, известный советский драматург, написал свою первую пьесу «Вечно живые» в 1943 г., во время Великой Отечественной войны, куда отправился добровольцем и попал в народное ополчение. Выразительная, патриотичная история создана автором в отпуске после ранения. В 1956 году спектакль по пьесе в постановке Олега Ефремова открыл театр «Современник». Затем был написан сценарий любимого многими фильма «Летят журавли», премьера которого состоялась в 1957 году.

Вероника Богданова за день до своего Дня рождения провожает на фронт своего возлюбленного Бориса. «Если я честный, я должен», - уверен он… Так начинается история о всепобеждающей любви и невероятных поворотах судьбы.

8 мая в 18.30.

А зори здесь тихие

В рамках доступного театра Вышневолоцкий драматический театр представит в Твери лирическую драму Бориса Васильева в постановке режиссера Константина Рехтина.

Трагическая история о событиях, произошедших в мае 1942 года вдалеке от фронтов Великой Отечественной войны. Пятеро девушек-зенитчиц во главе со своим командиром старшиной Васковым вступают в смертельную схватку с немецкими диверсантами-десантниками. Чудовищная противоестественная гибель всех пяти героинь превращает один из рядовых военных эпизодов в акт грандиозного противостояния, благодаря которому стала возможна наша общая Великая Победа.

9 мая в 18.30.

ТЮЗ

Завтра была война

Спектакль в постановке режиссёра Евгения Зимина - о поколении, оказавшемся на пороге взрослой жизни. Герои спектакля не знают, что завтра будет война, что очень многим осталось жить считанные дни. Они воюют с учительницей, влюбляются, плачут и смеются, веселятся, дерутся и дерзят. Хотя - парадокс того времени! - души их мужают и развиваются куда быстрее. И когда по навету или ошибке арестовывают отца их подруги, они оказываются готовыми к первым испытаниям, к начальным урокам несправедливости и горя, взаимопомощи и взаимопонимания. Трагедия, случившаяся в классе, явилась своего рода проверкой готовности к завтрашним жертвам и завтрашним подвигам.

8 мая в 12:00, 18:30.

9 мая в 17:00.