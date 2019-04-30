Открытие фонтанов в Твери: праздник для больших и маленьких!

Тверь - город фонтанов! Именно это доказывает ежегодный городские мероприятия, когда начинают работать фонтаны сразу во всех районах областного центра.

30 апреля они заработали сразу на четырех площадках. В 14 часов - в Заволжском (в сквере у Нового моста), Пролетарском (Комсомольская площадь) и Московском (сквер Героев Чернобыля) районах. А часом позже и в центре - у цирка на Тверской площади.

Если вы думаете, что запускают фонтан, ограничиваясь лишь символичным открытием какого-то крана, то вы заблуждаетесь. В Твери, благодаря организаторам - городской администрации - это всегда большие яркие праздники с музыкой, танцами, песнями и розыгрышами. А все потому, что для горожан эта традиция означает одно - настоящая весна пришла в город, плюс впереди ожидаются большие выходные.

Если в сквере Героев Чернобыля после выступления юных артистов и приветственной речи во время запуска фонтана вверх взмыли разноцветные шары, то фонтан рядом с цирком запускали под звук фанфар.

- Всем желаю добра и мирного неба! И прямо сейчас состоится открытие фонтана на самой красивой площади в Центральном районе Твери. Готовы? Запускаем! - только и успела произнести заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери Елена Борисова.

Заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери Елена БорисоваФото: Ирина ТАРАСОВА

Тут же под фанфары и аплодисменты больших и маленьких горожан сотрудники «Тверской генерации» повернули заветный крантик и… огромное белое облако взмыло к небу. Что тут говорить, в такой момент даже степенные взрослые словно превращаются в маленьких детей. Как будто вместе с мощным потоком воды вспоминается глубоко запрятанное ощущение радости, и бесконечной свободы.

Неудивительно, что артистами этих весенних праздников во всех районах города были преимущественно мальчишки и девчонки. Талантливая молодежь танцевала народные, восточные и современные танцы, пела о счастье и весне. Как после этого сопротивляться эмоциям да и стоит ли? Горожане постарше поначалу приплясывали, а чуть позже самые смелые под брызгами фонтанов заводили хороводы, вовлекая в них и тех, кто таковыми себя не считал.

Кстати, самый популярный вопрос, который горожане задавали друг другу сегодня на празднике был... о празднике завтрашнем: "А ты завтра пойдешь на демонстрацию?" И если кто-то медлил с ответом, то им тут же помогали с решением: "Даже не думай. Весна не для того,чтобы сидеть дома, да и погода все-таки радует".

И с этим не поспоришь...

Кстати, шествие в Твери начнется в 10.00. А продолжится праздником в Городском саду.

В такой момент даже взрослые становятся немного детьмиФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА

Открытие фонтана у циркаФото: Ирина ТАРАСОВА