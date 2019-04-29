В «Тверьгорэлектро» рассказали об основных проблемах

Прошедшая зима выдалась в Верхневолжье пусть и не холодной, но очень капризной. Температура воздуха не баловала стабильным постоянством, а снег периодически сменялся дождем. Такие погодные передряги стали неприятным испытанием для людей, а для организаций и предприятий, поставляющих коммунальные услуги, - очередной проверкой на прочность.

Так повелось, что люди привыкли делить год на множество составных частей, каждая из которых имеет привязку к определенной дате или событию. Однако в силу тех или иных обстоятельств претворить их в жизнь удается не всегда. В работе предприятия, отвечающего за бесперебойное электроснабжение сотен организаций и тысяч жилых домов города Твери, всё конкретнее и строже.

Для всех энергетиков, в том числе и тверских, год состоит из двух частей. Во-первых, это ремонтная кампания по подготовке к осенне-зимнему периоду (далее - ОЗП), во время которой проводится основной объем плановых работ, а вторая - непосредственно само прохождение ОЗП. На практике эти части пересекаются во времени, где одна часть является продолжением другой.

«Комсомолка» встретилась с главным инженером «Тверьгорэлектро» Александром Степановым и поговорила с ним о завершившемся осенне-зимнем периоде.

- Из года в год мы проводим работы по повышению надежности электроснабжения населения Твери. И в зимний период проходит проверка качества этих работ. Эта зима, по сравнению с прошлым годом, была теплой, а вот влажность достаточно высокой. Этот фактор, конечно, оказывал влияние на работу элементов электрической сети, однако заранее проведенные работы, такие как замена аварийных опор линий электропередач, плановые профилактические испытания, замена силовых трансформаторов, подрезка деревьев в охранных зонах электрокомплекса, замена обычного «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП), позволили сократить время отключений, а где-то и вовсе не допустить, - рассказывает главный инженер «Тверьгорэлектро» Александр Степанов.

Сотрудники «Тверьгорэлектро» в круглосуточном режиме обеспечивали прохождение этого непростого сезонного периода: выявляли дефекты, а также слабые места в линиях электроснабжения, требующие особого внимания специалистов в дальнейшем. Помимо этого, возникали аварийные ситуации, связанные с таким фактором, как сам человек.

- В городе очень много причин, которые могут негативно сказаться на работе электрических сетей, но, пожалуй, основная - это повреждение подземных кабельных линий из-за проведения земляных работ, которые зачастую являются несанкционированными. Для того чтобы проложить подземные коммуникации или провести строительные работы, требующие любых видов раскопок, необходимо согласование своих действий с уполномоченными структурными подразделениями администрации города. Часто данный этап игнорируется и в дальнейшем приводит к повреждению кабельных линий. В подобных случаях требуется слаженная работа сотрудников: в случае возникновения повреждения или аварии на линии на место сразу же выезжает ремонтная бригада «Тверьгорэлектро», где выясняют причину и устраняют ее. В такие моменты важно четкое понимание поставленной задачи и ее быстрое решение, - продолжает Александр Степанов.

Еще одна проблема, с которой год от года сталкиваются энергетики во время прохождения ОЗП, - это сход снега с крыш. Зачастую мелкие кристаллы замерзшей воды, которые, накапливаясь, образуют снежную массу, остаются зимовать на тверских крышах. Провода физически не могут выдержать десятки килограммов снега, которые при сходе с крыши обрывают линии электропередачи. Но и тут предприятие старается модернизировать свои сети, обеспечивая горожан безаварийным электроснабжением, потому в рамках плановых работ заменяются «голые» провода на СИП. Причина этого - повышенная механическая прочность провода, на котором не образуется наледь, а вероятность короткого замыкания или оплавления провода стремится к нулю. В этом году при прохождении ОЗП фактов обрыва проводов по причине схода снега с крыш было зарегистрировано единицы.

В связи с тем, что «Тверьгорэлектро» вынуждена проводить часть работ в зимнее время (такие работы, как расчистка просек, обрезка деревьев, аварийные работы), часто поступают обращения от жителей частного сектора. Основной массив подобных обращений этой зимой касался неработающих газовых котлов отопления из-за кратковременных отключений. Работоспособность многих котлов, установленных в частных домах, зависит от подачи электричества. Естественно, что, несмотря на все проводимые работы при подготовке к ОЗП, нельзя исключить аварийные перебои с электроснабжением. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и в случае возникновения неполадок в работе техники обратиться к специалистам в данной сфере.

Еще одним немаловажным природным фактором нарушения электроснабжения населения является насыщенный водой городской грунт. Яркий тому пример - это подстанция «Северная», располагающаяся в микрорайоне «Радужный». Из-за отсутствия дренажной системы при строительстве жилого комплекса образовался своеобразный «бассейн», в котором и проходила новая высоковольтная кабельная линия до канализационно-насосной станции. Чтобы хоть как-то добраться до собственных сетей и приступить к работе, сотрудникам предприятия приходилось строить земляную дамбу и круглосуточно откачивать насосом воду. В итоге кабель был переложен, а количество отключений заметно снизилось.

Подводя итог, стоит заметить, что ежегодная подготовка к осенне-зимнему периоду - главный вопрос для тверских энергетиков. Параллельно прохождению текущего ОЗП идет подготовка к наступлению новой зимы. Летом же производится основная часть всех плановых и профилактических работ в соответствии с заранее разработанной программой, составленной на основании анализа причин аварийных отключений, выявленных дефектов.

- Многоквартирные и частные дома относятся к 3-й категории потребителей. Перерыв в электроснабжении потребителей данной категории, как правило, не более суток, 24 часа - на время выполнения аварийно-восстановительных работ. У нас же среднее время отключения по городу составляет менее двух-трех часов. Если работу можно сделать без отключения электроснабжения потребителей, предварительно переведя их на резервную схему электроснабжения, мы этом делаем. В случае если питание имеет единственный вариант, отключения будут сводиться к минимуму. Если есть отключения, то мы стараемся провести работы в течение 3-4 часов. Всю информацию по отключениям можно узнать на нашем официальном сайте или же по номеру горячей линии. Также мы подаем данные в управляющие компании, товарищества собственников жилья, в единую дежурную диспетчерскую службу города, - завершил наш диалог главный инженер «Тверьгорэлектро» Александр Степанов.

По вопросам нарушений и аварий в сетях электроснабжения города Твери вы можете обращаться по телефонам:

1. (4822) 66-60-80 - аварийная служба «Тверьгорэлектро»;

2. 8-800-45-00-277 - горячая линия «Тверьгорэлектро».