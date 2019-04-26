На Первомай в Твери можно будет сходить на демонстрацию, поесть деликатесов в горсаду и отдохнуть в гамаке

На Первомай жителей Твери ждут народные гулянья в городском саду, выставки в музеях, праздничные программы в районных Дворцах культуры, городских библиотеках и, конечно, праздничное первомайское шествие.

Первомайская демонстрация

В этом году первомайская демонстрация начнётся в 10 утра. Шествие стартует от Театральной площади, далее его маршрут пройдёт по улице Советской через площади Михаила Тверского и Пушкина до площади Славы.

Шествие возглавят Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы, руководство Твери и региона, Законодательного собрания Тверской области, Федерации тверских профсоюзов, заслуженные работники предприятий и организаций, спортсмены и активная молодёжь.

На площади Славы участников шествия ждёт концерт творческих коллективов Тверской области.

Те, у кого не получится присоединиться к демонстрации, смогут посмотреть прямую трансляцию шествия на больших экранах на площадях Михаила Тверского и Славы.

Городской сад

Праздничные гулянья 1 мая начнутся в городском саду в полдень и продлятся до 19 часов. Гостей праздника ждёт концерт «Музыка весны», первомайский пикник и фудзона, где свои угощения предложат тверские рестораны и кафе. Рядом расположится зона отдыха. Там можно будет отдохнуть в гамаках и на надувных диванах с книгой, взятой из летней библиотеки.

Недалеко организуют территорию игр - настольных и подвижных. Желающие смогут сразиться в настольный теннис, бадминтон или твистер. В настольные игры пригласят поиграть команды от двух человек.

Самых маленьких посетителей горсада будут развлекать аниматоры, которые предложат сыграть в развивающие и подвижные игры и представят шоу-программу.

Выставки и экскурсии

Акцию «Бесплатный вход на выставки» в Первомай проводит Тверской городской музейно-выставочный центр (ул. Советская, 54). Он будет работать с 11:00 до 17:00. Свободным будет вход на две выставки: «К 45-летию Тверского художественного колледжа имени Венецианова» в большом зале и «Художественную выставку Ларисы Филиной» в лекционно-выставочном зале.

Тверской императорский дворец (ул. Советская, 3) 1 мая открыт с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:00). Сборных экскурсий в этот день не будет.

Выставочный зал в бизнес-центре «Донской» (ул. Дмитрия Донского, 37) 1 мая будет открыт с 12:00 до 19:00 (касса - до 18:30).

Дом поэзии Андрея Дементьева (ул. Андрея Дементьева, д. 18/20) 1 мая работает с 12:00 до 17:00.