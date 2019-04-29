На Первомай в Твери будет прохладно

Грядут долгожданные майские каникулы, которые в этом году длиннее обычного. Большинство людей уже построили планы, однако в них может вмешается небесная канцелярия. Начало короткой рабочей недели выдалось холодным, и до среды на повышение температуры рассчитывать не стоит. Арктический ветер делает свое дело.

- Со среды, 1 мая, начнет дуть южный, юго-западный ветер, а воздух может прогреться до +12 градусов. В ночь на пятницу температура воздуха упадет до ноля или минус одного градуса, - удивила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В четверг днем воздух может прогреться до +14 градусов, а в пятницу и субботу вовсе до +17 или +18. В ночные часы при этом температура воздуха будет колебаться в промежутке от +5 до + 8 градусов. В ночь на воскресенье может пройти и дождь, при этом дневные показания термометра наверняка останутся на уровне предыдущих дней.

Давление в ближайшие дни начнет падать и к пятнице может достигнуть 740 мм ртутного столба, после достижения минимума оно вновь устремиться вверх.