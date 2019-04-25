2019-04-25T18:52:21+03:00
Общество

Пасхальные службы пройдут во всех храмах Твери, а в некоторых впервые

Владыка Савва будет служить в Воскресенском кафедральном соборе
Ирина ТАРАСОВА
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Митрополит Тверской и Кашинский Савва будет служить в Воскресенском кафедральном собореМитрополит Тверской и Кашинский Савва будет служить в Воскресенском кафедральном собореФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В ночь с 27 на 28 апреля все православные верующие будут отмечать один из самых любимых праздников - Светлую пасху.

Утро Великой субботы сразу после литургии начнется с освящения куличей и яиц. А несколькими часами позже во всех храмах города начнутся праздничные службы. Но если вы хотите побывать именно на патриаршей службе, то Митрополит Тверской и Кашинский Савва в пасхальную ночь будет в Воскресенском кафедральном соборе (ул. Баррикадная, 1).

Накануне Светлой пасхи Владыка Савва обратился ко всем со словами поздравления:

- Любые земные праздники имеют ограничения, касаясь только определенных лиц или времени, но Пасха Христова, обретя начало, конечных границ не имеет, соприкасаясь во веки веков с каждой душой, объединяя не только ныне живущих, но также тех, кто уже обрел жизнь вечную. Поэтому ныне вся вселенная объята живым ликованием, где каждый готов раскрыть объятия ближнему со словами: «Христос воскресе!», и это будут слова искренне любящих сердец.

Отныне сама смерть прекратила свое царствие, не имея больше силы удерживать нас в вечном плену скорби и боли.... Христос Бог умер для мира, но воскрес во всем Своем Истинном естестве, о чем и возвестили ангелы.

Воистину я не знаю ни одной аллегории, способной сравнить чувства освобождения, ликования и благодарности, которые так глубоко запечатлены в сердце и посвящены Спасителю. Пасха Христова беспрецедентна, она не имеет аналогов в истории, являясь самым личным даром Бога человеку. Такая исключительная ответственность творения перед Творцом делает нас не «третьими лицами» на этом празднике, а прямыми участниками, где абсолютно любой человек так дорог, важен, а главное - горячо любим...

Владыка Савва - Пасха Христова беспрецедентна, она не имеет аналогов в истории, являясь самым личным даром Бога человеку. Фото: Тверская епархия

Владыка Савва - Пасха Христова беспрецедентна, она не имеет аналогов в истории, являясь самым личным даром Бога человеку. Фото: Тверская епархия

А В ЭТО ВРЕМЯ

В этом году праздник отмечен особыми событиями. Именно в этот день пасхальные богослужения впервые пройдут как в новых, так и в строящихся храмах: в храме великомученика Никиты (за Тверцой), в исправительной колонии № 1 (пос. Большие Перемерки), в храме праведного Лазаря Четверодневного на Дмитрово-Черкасском кладбище, в храме Успения Божией матери бывшего Успенского Желтикова монастыря (дер. Борихино, д. 80).

По традиции праздничный молебен будет отслужен на Соборной площади и в часовне Всех тверских святых рядом со Спасом златоглавым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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