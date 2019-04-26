2019-04-25T16:31:58+03:00
Общество

Роскомнадзор назвал МегаФон лидером по числу базовых станций

По данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, МегаФон является лидером по числу базовых станций в России.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
Поделиться:
Фото: ПАО «МегаФон»Фото: ПАО «МегаФон»
Изменить размер текста:

На территории России у МегаФона на 1 апреля 2019 года насчитывается 232 055 базовых станций, из них более 87 тыс. – в стандарте LTE. Таким образом, по суммартному количеству базовых станций МегаФон на 20 % обгоняет ближайшего конкурента. Отрыв от второго оператора по числу 4G-станций еще больше: МегаФон опередил его на 30 %.

Напомним, что МегаФон является лидером и по скоростям: по данным Speedtest компании Oookla, самый быстрый мобильный интернет в России у МегаФона. Для вычисления лидера было проанализировано более 7,9 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов, и МегаФон показал самые высокие скорости.

Владимир Бакалов, директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», прокомментировал: «МегаФон на протяжении долгих лет поддерживает звание технологического лидера. Еще в 2012 году мы первыми в России запустили сеть 4G LTE, а в феврале 2014 года ввели в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году МегаФон одним из первых в мире запустил в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE) и продемонстрировал скорость 979 Мбит/с. Конечно, мы добиваемся таких показателей ради качества услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам. Для них большее число базовых станций означает отсутствие обрывов при голосовом общении, высокие скорости при работе с любым тяжелым контентом и бесперебойную работу наших цифровых сервисов. В цифровую эпоху все это крайне важно и для отдельных абонентов, и для бизнес-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Новости 24
«Историю Тверского края» переиздадут в трех частях
Чиновница из Тверской области оштрафована за несоблюдение требований пожарной безопасности в селе
Владельца хостела в Твери оштрафовали за то, что он приютил индуса
Жителей Твери приглашают на квест по Морозовским казармам
Житель Тверской области пострадал от укусов бешеной енотовидной собаки
В Твери вновь ремонтируют Аллею Славы
Трапезная Покровской церкви горела в Твери
Около 400 единиц техники не допустили в эксплуатацию в Тверской области
«Дети войны» получили официальный статус в Тверской области
Управляющую организацию в Тверской области оштрафовали за несвоевременную уборку снега с крыши
Тверская филармония приглашает на диалоги королей и вечер балетов
Презентация книги "Скеллиг-Майкл. Монастырь в океане" пройдет в Твери
За изнасилование несовершеннолетней мужчина получил 11 лет тюрьмы в Тверской области
В спектакле «Свидетель обвинения» Тверского театра драмы зрители станут присяжными
Иностранцев арестовали на 5 суток за мат в общественном месте Тверской области
Пасхальное дерево, фото-зона и мастер-классы: отпраздновать Пасху приглашает Горсад Твери
В Тверской области экс-тренера конно-трюковой группы признали виновной в травмировании ребенка
Задай вопрос генеральному директору «Тверь Водоканала»
Один человек пострадал при пожаре на территории завода в Тверской области
В Твери незаконно торговали овощами, фруктами, очками и цветами
В Тверской области пассажир ограбил таксистку
В дежурную часть ГИБДД Тверской области звонить надо через 02
За ложные сообщения о взрыве охранник из Твери может сесть в тюрьму
Трудящиеся Твери выйдут на первомайскую демонстрацию
В Твери на улице искупали слонов
Две школьницы показали в Интернете, как били одноклассницу в Тверской области
В Тверской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В гордуме Твери подведут итоги работы за прошлый год и обсудят бюджет