В доме тишь и пустота? Заведи себе кота!

По коту в каждые руки! В Твери в ближайшую субботу, 27 апреля, с 11 до 16 часов пройдёт выставка-раздача котов. Она состоится в городском саду на фестивале благотворительности и волонтёрства «Площадь добра». Тверские активисты из Инициативной группы по защите животных представят публике своих подопечных - бездомных котов и кошек. Понравившегося мурлыку можно будет забрать домой совершенно даром.

- На фестиваль приедет лишь маленькая часть наших подопечных - к сожалению, площадка не вмещает всех тех, кому нужна помощь, - сообщают зоозащитники. - С остальными животными, которые ищут дом, всегда можно познакомиться в нашей группе в социальной сети или посмотреть их портфолио на площадке Инициативной группы по защите животных на «Площади добра».

На выставке будут мурчать, ластиться к людям и, конечно, искать своих долгожданных хозяев:

- короткохвостый Ларри, который считает себя повелителем всех котов;

- пушистый Кузьма, созданный дарить человеку кошачью нежность;

- трёхлапый, но невероятно грациозный Фрэнк;

- розовоносый Василий, сумевший чудом выжить в уличном шалашике;

- постриженный по последнему писку кошачьей моды Чунька и другие не менее колоритные представители семейства кошачьих.

Организаторы также обещают небольшие, но очень добрые сюрпризы для гостей.

Если вы не готовы взять себе кота, но помочь бездомным животным хотите, приносите корм, поводки, средства для обработки животных от глистов, блох и клещей, подстилки, миски - всё, что может понадобиться для содержания кошек и собак. Желающие смогут пожертвовать посильную сумму денег - подопечным группы часто бывает нужна ветеринарная помощь.