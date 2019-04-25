На Пасху до тверских кладбищ пустят дополнительные автобусы

Работа городского общественного транспорта будет усилена 27 и 28 апреля, а также 7 мая, на Радоницу.

До шести единиц увеличат число машин на автобусном маршруте № 154 «Дмитрово-Черкассы - Лебедево». Автобус будет ходить по следующему расписанию:

- от остановки «Вагоностроительный завод» в направлении посёлка Дмитрово-Черкассы: 5:27, 6:41, 7:07, 7:32, 7:59, 8:29, 9:09, 9:59,10:24, 10:54, 11:59, 12:24, 13:59, 15:24, 16:21, 16:54, 17:34, 18:06, 19:04, 19:36;

- от остановки «Пролетарка» в направлении деревни Лебедево: 6:32, 6:57, 7:30, 7:54, 8:19, 8:44, 9:37, 9:53, 10:19, 11:39, 12:16, 13:09, 13:34, 15:09, 15:50, 16:14, 16:44, 17:15, 17:39, 18:09, 18:54, 19:27.

Также дополнительными автобусами будут усилены маршруты № 52 «ТЭЦ-3 - ул. Конечная» с заездом в Дмитрово-Черкассы (до 10 машин) и № 207 «Боровлево 1 - ул. Республиканская - Дмитрово-Черкассы - Боровлево 1 (кольцевой)» (до 16 машин).

Маршрут автобуса № 222 «Д. Никулино - ул. Артюхиной, 17» в дни праздников продлят до деревни Лебедево.

Кроме того, с 8:00 до 14:00 будут организованы дополнительные автобусные маршруты: «Кинотеатр «Мир» - Лебедево» и «Пролетарка - Дмитрово-Черкассы». На каждый из них планируется поставить по 5 машин, которые будут отбывать по мере заполнения.

КСТАТИ

Если вы хотите посетить пасхальные богослужения, лучше выбрать храм ближе к дому - общественный транспорт в ночь на 28 апреля ходить не будет.

- Основываясь на практике прошлых лет, приняли решение не организовывать работу городского общественного транспорта в пасхальную ночь. Это нецелесообразно: подавляющее большинство горожан выбирает храмы, находящиеся недалеко от дома, услугами общественного транспорта практически никто не пользуется, - прокомментировали «КП»-Тверь» своё решение в МУП «ПАТП-1».