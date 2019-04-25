Признание: компания «Испытания. Диагностика. Контроль» в рейтинге лучших предприятий России

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» вошла в сотню лучших предприятий Северо-Западного федерального округа, согласно Всероссийскому рейтингу качества товаров и услуг «Звезда качества». В своей группе предприятие попало в двадцатку лучших.

Примечательно, что данный рейтинг исключает субъективную оценку и пристрастные выводы: он составляется на базе официальных данных государственных статистических органов. Система ранжирования «Звезда качества» определяет лидеров в своих отраслях, основываясь на многочисленных статистических показателях деятельности предприятий за год.

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» - команда профессионалов, уже много лет успешно работающих в сфере строительства и реконструкции дорог и искусственных сооружений. Специалисты ООО «И.Д.К.» контролируют качество и экологичность дорожно-строительных работ, осуществляют надзор за состоянием искусственных сооружений.

Компания «И.Д.К.» участвовала в строительстве серьёзных, в государственном масштабе, объектов.

- Силами наших специалистов проводились работы по строительному контролю на ряде крупнейших объектов. Мы участвовали в строительстве трассы М-11. Могу отметить также реконструкцию кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и работы на автотрассе М-5 «Урал», - рассказывает генеральный директор компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев. – Нашими силами производились лабораторные испытания при возведении Керченского моста. Мы обеспечивали строительный контроль на объектах скоростных трасс в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

Важным фактором, влияющим на востребованность услуг компании «Испытания. Диагностика. Контроль» в своей отрасли, является наличие серьёзно оснащённой, сертифицированной технической лаборатории, позволяющей проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Только при наличии таких исследований можно говорить о полном соответствии строительства технологиям и ГОСТам.

Сотрудники ООО «И.Д.К.» отмечены почётными званиями и отраслевыми наградами. Пятеро включены в Национальный реестр специалистов в области строительства. Среди них и Светлана Гусарова, руководитель технической лаборатории. Главный инженер Владимир Гуревич награждён медалью «За особые заслуги в строительстве в Тверской области». Знаком «Строительная слава» и званием «Почётный транспортный строитель» отмечен ведущий инженер компании Владимир Полуденко.