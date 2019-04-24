2019-04-24T09:20:59+03:00
Экономика

Профессиональные кадры - залог успешной работы организации

От квалификации сотрудников зависит итоговый результат.
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Фото: ООО «Испытания. Диагностика. Контроль»Фото: ООО «Испытания. Диагностика. Контроль»
Изменить размер текста:

Успех в дорожном строительстве прямо зависит от нескольких факторов. Помимо крепкой технической базы и аккредитованной лаборатории, главную роль играет команда профессионалов, ведь именно люди в ответе за весь цикл работ, от проектирования до контроля качества, уверен генеральный директор ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев.

По мнению руководителя, одним из основополагающих пунктов в ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности…» является понятие «Трудовые ресурсы», которым характеризуются профессиональные навыки специалистов и руководителей компании. В том числе учитывается наличие у сотрудников организации научных степеней, почетных званий, отраслевых наград и других поощрений, имеющих профессиональный оттенок.

«Наличие квалифицированного штата специалистов – неотъемлемый фактор успеха любой компании», - уверен Александр Васильев.

Руководитель рассказывает, что в ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» трудятся квалифицированные специалисты, часть которых имеет в своем профессиональном багаже награды и почетные звания в отрасли. Так, пять человек (в том числе и начальник Технической лаборатории компании Светлана Гусарова) входят в Национальный реестр специалистов в области строительства. Главный инженер компании Владимир Гуревич награжден медалью «За особые заслуги в строительстве в Тверской области», а ведущий инженер Владимир Полуденко - званием «Почетный транспортный строитель» и знаком «Строительная слава».

В частности, сотрудники ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» осуществляли работы по строительному контролю реконструкции кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, работ на автотрассе М-5 «Урал», оказывали услуги испытательной лаборатории для нужд Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» при возведении Керченского моста, а также обеспечивали строительный контроль на объектах СПАД М-11, в Новгородской и Тверской областях, в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Призерка Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками
Областной слёт школьных лесничеств состоялся на станции юннатов в Твери
Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тверской области
В Тверской области проживает почти 3 тысячи миллионеров
В Тверской области мужчина пришел в гости и украл у хозяина телевизор
Гендиректор турагентства в Твери брал займы на своих клиентов
Жительницу Твери "развел" на деньги тюменский уголовник
Молочка дешевеет, а мясо и крупа дорожают в Тверской области
Европейская неделя иммунизации стартовала в Тверской области
В Твери приглашают на знаменитую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение
"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери
В Тверской области продавали саженцы цветов и деревьев без документов
Семейная пара сгорела на пожаре в Тверской области
Вертолет санавиации снова вылетал на вызов в Тверскую область
Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода
На пожаре в Тверской области пострадала женщина
В Твери начали продавать куличи
Четырехлетний житель Твери попал под колеса автобуса
За грабеж и побои житель Тверской области два года проведет в колонии
Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка
Педофил из Тверской области получил 12,5 лет тюрьмы
Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области
Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки
Часть микрорайона "Южный" в Твери осталась без света
Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области