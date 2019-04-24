Профессиональные кадры - залог успешной работы организации

Успех в дорожном строительстве прямо зависит от нескольких факторов. Помимо крепкой технической базы и аккредитованной лаборатории, главную роль играет команда профессионалов, ведь именно люди в ответе за весь цикл работ, от проектирования до контроля качества, уверен генеральный директор ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев.

По мнению руководителя, одним из основополагающих пунктов в ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности…» является понятие «Трудовые ресурсы», которым характеризуются профессиональные навыки специалистов и руководителей компании. В том числе учитывается наличие у сотрудников организации научных степеней, почетных званий, отраслевых наград и других поощрений, имеющих профессиональный оттенок.

«Наличие квалифицированного штата специалистов – неотъемлемый фактор успеха любой компании», - уверен Александр Васильев.

Руководитель рассказывает, что в ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» трудятся квалифицированные специалисты, часть которых имеет в своем профессиональном багаже награды и почетные звания в отрасли. Так, пять человек (в том числе и начальник Технической лаборатории компании Светлана Гусарова) входят в Национальный реестр специалистов в области строительства. Главный инженер компании Владимир Гуревич награжден медалью «За особые заслуги в строительстве в Тверской области», а ведущий инженер Владимир Полуденко - званием «Почетный транспортный строитель» и знаком «Строительная слава».

В частности, сотрудники ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» осуществляли работы по строительному контролю реконструкции кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, работ на автотрассе М-5 «Урал», оказывали услуги испытательной лаборатории для нужд Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» при возведении Керченского моста, а также обеспечивали строительный контроль на объектах СПАД М-11, в Новгородской и Тверской областях, в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.