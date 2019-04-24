2019-04-24T09:21:50+03:00
Общество

Вопросам экологии в дорожном строительстве необходимо пристальное внимание: мнение эксперта

Экологический мониторинг сегодня находится в ряду основных мероприятий по контролю качества строительства транспортных объектов.
Сергей ПАСТУХОВ
Поделиться:
Фото: ООО «Испытания. Диагностика. Контроль»Фото: ООО «Испытания. Диагностика. Контроль»
Изменить размер текста:

Контроль соблюдения норм природоохранного законодательства при производстве строительных работ растёт: всё большее внимание экологичности уделяют контролирующие государственные органы и всё более ответственно к этому вопросу подходят строительные компании, желающие иметь репутацию добросовестного подрядчика. Эта услуга сегодня крайне востребована на рынке.

- Факт необходимости экологического контроля на всех этапах строительства признавался не всегда. Но сегодня мы можем сказать, что ему наконец начинают уделять должное внимание. Это результат опыта, накопленного в дорожном строительстве, результат труда учёных-экологов и законодателей, - рассказывает руководитель службы контроля качества компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Светлана Гусарова. - Сегодня услуга экоконтроля должна быть неотъемлемой составляющей всего комплекса работ по оценке качества строительства.

Эксперт подчёркивает: экологический надзор за строительством недопустимо осуществлять формально, «для галочки», а потому заниматься им должны профессионалы.

- Контроль за вывозом отходов, рубка деревьев в соответствии с природоохранным законодательством, а также их последующий вывоз и расчистка территорий от порубочного мусора, недопущение загрязнения воды и грунта маслами и отработанной технической водой - это лишь небольшая часть того, чем занимаются наши специалисты, - отмечает Светлана Гусарова.

Отдельно стоит отметить большую работу, которую компания «Испытания. Диагностика. Контроль» ведёт по комплексному контролю гидроботанических площадок - систем, используемых для предупреждения загрязнения окружающей среды сточными водами при строительстве автотрасс. Такая работа ведётся на всех этапах – от проектной документации до приёма площадок в эксплуатацию, включая проверку их полного соответствия всем нормативным документам.

СПРАВКА «КП»

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» много лет успешно работает в строительстве и реконструкции дорог и мостовых сооружений. Силами ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» проводились работы по строительному контролю на ряде крупнейших объектов, в том числе и в Тверской области на объектах трассы М-11. Среди работ, подконтрольных специалистам компании, также можно отметить реконструкцию кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и работы на автотрассе М-5 «Урал». Компания проводила лабораторные испытания при возведении Керченского моста, обеспечивала строительный контроль на объектах скоростных трасс в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
"Операционная долго снилась мне в кошмарах": откровения призывника об альтернативной службе санитаром
"Альтернативщик" из Самарской области Никита Колбанев падал в обморок от вида крови, но полтора года был санитаром в операционной и поведал, сколько платят за альтернативную службу и как к этому относятся в военкоматах
Дневник полицейского: "Сами уговариваем женщин, избитых мужьями, писать на них заявления"
Сотрудник МВД из Прикамья, который 20 лет работает в органах, рассказал, за что их все ненавидят, почему декриминализация побоев - это плохо, и какие преступления задевают даже самых циничных оперов
Новости 24
Призерка Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась в Твери с юными лыжниками
Областной слёт школьных лесничеств состоялся на станции юннатов в Твери
Неизвестный парень позировал с боевым оружием у стен музея в центре Твери
Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тверской области
В Тверской области проживает почти 3 тысячи миллионеров
В Тверской области мужчина пришел в гости и украл у хозяина телевизор
Гендиректор турагентства в Твери брал займы на своих клиентов
Жительницу Твери "развел" на деньги тюменский уголовник
Молочка дешевеет, а мясо и крупа дорожают в Тверской области
Европейская неделя иммунизации стартовала в Тверской области
В Твери приглашают на знаменитую рок-оперу «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»
На Санкт-Петербургском шоссе в Твери частично перекроют движение
"Музыка эпохи Барокко" прозвучит в костеле Твери
В Тверской области продавали саженцы цветов и деревьев без документов
Семейная пара сгорела на пожаре в Тверской области
Вертолет санавиации снова вылетал на вызов в Тверскую область
Злостный алиментщик из Тверской области сядет в тюрьму на полгода
На пожаре в Тверской области пострадала женщина
В Твери начали продавать куличи
Четырехлетний житель Твери попал под колеса автобуса
За грабеж и побои житель Тверской области два года проведет в колонии
Водитель в Твери не успел затормозить и сбил ребенка
Педофил из Тверской области получил 12,5 лет тюрьмы
Любитель тонировки проведет под арестом 4 суток в Тверской области
Жителям поселка "Первое Мая" в Тверской области удалось отстоять берег реки
Часть микрорайона "Южный" в Твери осталась без света
Причину пожаров в Вышнем Волочке Тверской области выяснят следователи
За минувшие сутки три машины съехали в кювет в Тверской области