Вопросам экологии в дорожном строительстве необходимо пристальное внимание: мнение эксперта

Контроль соблюдения норм природоохранного законодательства при производстве строительных работ растёт: всё большее внимание экологичности уделяют контролирующие государственные органы и всё более ответственно к этому вопросу подходят строительные компании, желающие иметь репутацию добросовестного подрядчика. Эта услуга сегодня крайне востребована на рынке.

- Факт необходимости экологического контроля на всех этапах строительства признавался не всегда. Но сегодня мы можем сказать, что ему наконец начинают уделять должное внимание. Это результат опыта, накопленного в дорожном строительстве, результат труда учёных-экологов и законодателей, - рассказывает руководитель службы контроля качества компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Светлана Гусарова. - Сегодня услуга экоконтроля должна быть неотъемлемой составляющей всего комплекса работ по оценке качества строительства.

Эксперт подчёркивает: экологический надзор за строительством недопустимо осуществлять формально, «для галочки», а потому заниматься им должны профессионалы.

- Контроль за вывозом отходов, рубка деревьев в соответствии с природоохранным законодательством, а также их последующий вывоз и расчистка территорий от порубочного мусора, недопущение загрязнения воды и грунта маслами и отработанной технической водой - это лишь небольшая часть того, чем занимаются наши специалисты, - отмечает Светлана Гусарова.

Отдельно стоит отметить большую работу, которую компания «Испытания. Диагностика. Контроль» ведёт по комплексному контролю гидроботанических площадок - систем, используемых для предупреждения загрязнения окружающей среды сточными водами при строительстве автотрасс. Такая работа ведётся на всех этапах – от проектной документации до приёма площадок в эксплуатацию, включая проверку их полного соответствия всем нормативным документам.

СПРАВКА «КП»

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» много лет успешно работает в строительстве и реконструкции дорог и мостовых сооружений. Силами ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» проводились работы по строительному контролю на ряде крупнейших объектов, в том числе и в Тверской области на объектах трассы М-11. Среди работ, подконтрольных специалистам компании, также можно отметить реконструкцию кольцевой автодороги Санкт-Петербурга и работы на автотрассе М-5 «Урал». Компания проводила лабораторные испытания при возведении Керченского моста, обеспечивала строительный контроль на объектах скоростных трасс в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.