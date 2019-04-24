Праздник единения, дружбы и общих достижений: Тверь готовится к Первомаю

Самое лучшее, что оставили нам в наследство родители из времен "доперестройки" - это ощущение общего единения, сопричастности друг с другом, уверенное чувство плеча. А потому одним из ярких детских воспоминаний по-прежнему остается празднование Первомая.

Ранняя весна, упоительно свежий, пахнущий первой зеленью воздух, веточки с распустившимися листочками, разноцветными лентами, шарами и... огромные, казалось, во все небо флаги, которые чуть позже в шествии размеренно плыли над нашими головами.

Еще в тех воспоминаниях всегда помнятся улыбки наших мам и пап, нас, тогда еще совсем юных мальчишек и девчонок, и всех тех, кто шел рядом. Первомайская демонстрация из тех советских времен и сегодня остается символом искренней радости, дружбы и единения друг с другом. Именно поэтому в последние годы интерес к этому празднику лишь возрастает.

Впрочем, оказывается, это лишь возвращение к давно забытой традиции.

ВЕСЕННЕЕ ШЕСТВИЕ - КАК СИМВОЛ НОВОЙ ЖИЗНИ

Весна всегда считалась особенным временем. Она словно символизирует саму жизнь в ее начале, когда пробуждается не только природа, но и сам человек. И это перерождение всегда было важным периодом.

Именно поэтому весной в культурах всего мира отмечали новый год - новое время, с которого все обязательно будет иначе, лучше. Так было и в культуре русского народа.

На майские праздника по традиции чаще всего выпадает праздник молодости и предстоящих свадеб - Красная горка. Неудивительно, что в начале 18 века Петр Первый решил объединить западную и восточную традицию и повелел устраивать, как немцы, 1 мая народные гуляния. Сильных разногласий не возникло, а потому традиция прижилась.

Во многих странах Первомай встречают в национальных костюмахФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

После организации американскими рабочими, которые требовали 8-часовой рабочий день, забастовки, День солидарности трудящихся начали отмечать с 1 мая 1886 года. Тремя годами позже в память о той борьбе Конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном праздновании этого дня «всем мировым пролетариатом».

В 1890 году 1 Мая, как праздник «День международной солидарности трудящихся», впервые отпраздновали и в России.

Спустя сто лет, в 1992 году, Первомай переименовали в Праздник Весны и Труда. И до сих пор его отмечают не только в России, но и еще в 142 странах мира. Объединяет эти торжества одно - в этот день всегда проходят мирные шествия, народные гуляния и выступления артистов.

В Германии, например, жители встречают этот день в национальных костюмах, с песнями, танцами и весёлыми ярмарками. В Англии в Лондоне 1 мая дети ходят по домам и продают цветы. Вырученные монеты принято бросать в колодец желаний. Дети Греции ранним первомайским утром отправляются на поиски «первой ласточки». Завидев птицу, дети начинают петь песни, за что получают от соседей гостинцы – орехи, конфеты и другие

сладости. Французские празднования 1 Мая посвящены Деве Марии. В её честь проводят фестивали. В Финляндии Первомай - веселый и шумный праздник студентов.

В Твери праздник начнется с шествия, а продолжится концертами в парках городаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

ПАРАД СПОРТА, МОЛОДОСТИ И БУДУЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Празднование Первомая в Твери было забыто на некоторое время. И лишь в последние годы яркое шествие, демонстрирующее успехи и достижения горожан, возобновились. Этот год также не станет исключением.

В настоящее время в Твери идет активная подготовка к празднованию Первомая. Программа прорабатывается администрацией города.

Планируется, что в праздничном шествии, которое начнется в 10 утра, примут участие руководство региона и города, трудовые коллективы предприятий и муниципальных учреждений, жители областной столицы, а также делегации из муниципалитетов Верхневолжья.

Одну из самых больших колонн составят тверские спортсмены, показывающие высокие результаты в таких дисциплинах, как художественная гимнастика, волейбол, баскетбол, бокс и другие. Еще одна колонна будет состоять из представителей различных молодежных и волонтерских организаций.

После шествия праздник продолжится в Городском саду и Парке Победы, где пройдут городские пикники и развлекательные программы.

Первомай в Твери - это всегда искренние позитивные эмоцииФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

ТРАДИЦИЯ - ЧЕСТВОВАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Одна из давних традиций Первомая - занесение на доску Почета наиболее отличившихся горожан, кто внес наибольшой вклад в развитие той или иной сферы.

Возникла она в первые годы Советской власти. И сегодня традицию чествовать людей труда и устанавливать Доски Почета в муниципальных образованиях региона предлагают возобновить.

На них будут размещаться имена жителей региона, достигших наибольших успехов в труде, и слова признательности им за многолетний труд на благо земли Тверской.