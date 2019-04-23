Юбилей музыканта: тверскому поэту и композитору Александру Иванову - 70 лет!

23 апреля свой 70 летний юбилей отмечает тверской музыкант, поэт, композитор, аранжировщик Александр Иванов.

Просто вещи, без истории, как и люди, мало кому интересны. В этой связи вспоминается история рождения музыки замечательной песни «Тишина», которая, вне всякого сомнения является визитной карточкой нашей Твери. Автором слов песни является известная детская писательница и поэт Гайда Лагздынь, а музыку написал калининский экскурсовод, который является основателем экскурсионного дела в Тверской области, Лев Тимофеев, которого, к сожалению, не стало 5 лет назад.

- Лев Тимофеев и Александр Иванов были большими друзьями. Первый был неиссякаемым генератором музыкальных идей, но к сожалению, не имел музыкального образования, и вот второй, Александр Иванов, этот пробел как раз восполнял, - рассказывает близкий знакомый Александр Кулаев. - Великолепный инструменталист-народник с консерваторским образованием, а также на тот момент художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Россияне», Александру Иванову пришлось очень сильно редактировать мелодически и гармонически музыку, которую сочинял Лев Тимофеев.

В результате этого творческого союза и родилась музыка к песне «Тишина», которую в 1980 году исполнила Валентина Толкунова. Песня вошла в диск-миньон «Наш город Калинин». Сегодня она без сомнения является частью Золотого фонда музыкальной культуры Тверской области.

Александр Иванов и сегодня полон сил и творческой энергии, которая сказывается в написании стихов, музыки, звуко и видеозаписи. Сейчас он руководит несколькими народными хорами в районах Тверской области.

От всей души, желаем нашему земляку Александру Николаевичу Иванову, который щедро делится своим музыкальным творчеством со своими друзьями, крепкого здоровья и долгого творческого долголетия!

Архивные фото с концертов. Фото: из архива Александра Иванова

Александр Иванов - инструменталист-народник с консерваторским образованием. Фото: из архива Александра Иванова