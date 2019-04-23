«Не хочу быть, как Ольга Бузова!» – заявил певец из Твери Александр Евдокимов, потрясший всё жюри шоу «Ну-ка, все вместе!»

- Саша, что вы делаете с нами, с нашей «сотней»? 90 голосов, а это значит, что Александр Евдокимов точно в тройке лидеров! Вы в потрясающей вокальной форме! «Сотня» вам аплодирует и говорит спасибо!

Именно эти слова Николая Баскова стали первыми после исполнения нашим земляком песни «Звездочка моя ясная» на шоу «Ну-ка, все вместе!».

Новый вокальный проект «Ну-ка, все вместе!» стартовал на телеканале «Россия». Главная его особенность в том, что таланты лучших исполнителей, представители всех стилей и направлений оценивает жюри сразу из ста человек. В «сотню» вошли певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры и люди разных профессий, которые разбираются в музыке и сами прекрасно поют. Предводитель «сотни» - Сергей Лазарев. Ведущий программы - Николай Басков.

67-летнему Александру Евдокимову до победы не хватило лишь... еще одной стоящей песни.

- Полгода назад принять участие в этом шоу мне посоветовал мой друг Сергей Шелунцов, директор группы «Самоцветы». Он знал, что будет кастинг, и настоял, чтобы я попробовал свои силы. Я к нему прислушался. Съездил, потом долго ждал решения. Позже выяснилось, что прошел, чему я обрадовался, потому что любой проект - это в первую очередь драйв. Это как выставка для художника...

- Песней «Звездочка моя ясная» вы из 100 человек подняли 90. В отличие от «Голоса», где всё решают продюсеры, вы сами её выбрали?

- Да, я предложил, организаторы согласились. И, надо сказать, попал в точку! Благодаря 90 голосам сразу вышел в финал. А вот вторую песню, которую надо было спеть на баттле с моим конкурентом, мне пришлось выбирать из готовых минусов. Песен в моем стиле не было, были совершенно аморфные и Шнур, но не буду же я его петь... Тогда я решил показать свой диапазон и выбрал «Замок из дождя» Владимира Преснякова-младшего. Он ее поет фальцетом, и я хотел показать свои вокальные возможности, но не учел одного: в этом шоу зал из ста человек должен поддержать выступающего, начать подпевать, тем самым проголосовав за него. А так как тональность менять нельзя, залу со мной петь было очень высоко. Поэтому так мало людей за меня проголосовало.

До победы в туре Александру не хватило всего чуть-чуть. Фото: Автор - c шоу «Ну-ка, все вместе!», из архива Александра Евдокимова

- Зато вы очень элегантно выглядели. Впрочем, как всегда!

- Знали бы вы, какими трудами это далось (смеется). Это же шоу... Поэтому мне сначала выдали какие-то рваные ботинки, несуразные штаны, пиджак а-ля 70-е годы, причем не моего размера. В итоге я выглядел, как бомж или клоун. Тогда я им и сказал: «Ребята, я уже не в том возрасте, чтоб так выходить...» После этого мне нашли другой пиджак, а брюки и ботинки я надел свои. Что поделать, я человек немодный, поэтому хочу быть одетым, как мне комфортно.

- Вы сейчас постоянно принимаете участие в разных проектах, в залах на ваших концертах полные аншлаги. Можно ли сказать, что это всё дал проект «Голос»?

- «Голос» действительно дал много. Я сейчас работаю в ВИА «Пламя», приглашают и на другие проекты. Одно дело, если ты поешь хорошо, но тебя никто не знает. А другое дело, когда тебя все знают. После «Голоса» меня действительно стали больше узнавать.

- Что лучше – хорошо петь, когда тебя не знают, или плохо петь, когда все знают?

- Последний вариант - это как Ольга Бузова? Нет, быть, как она, я не хочу. Для меня лучше, чтобы меня кто-то знал, было бы отлично... А что толку, если ты хороший столяр, но нет работы? Конечно, я хотел бы петь хорошо, и чтобы меня знали. Идеальный вариант - это как Майкл Джексон. Но так не бывает.

- А вы уже приближаетесь к идеалу?

- Нет, конечно. Когда чувствуешь идеал – значит, ты уже начал умирать, а значит идешь в обратном направлении. А мне еще нужно много работать. Я и сам по-прежнему занимаюсь вокалом, и ученики у меня есть.

- В ближайшее время вас можно будет увидеть где-то еще на телеканалах или на концертах в Твери?

- Что касается телевизора, то это не от меня зависит, а от режиссеров, которые делают программу. Если заинтересуются, то позовут. А концерты в Твери... Не раньше чем осенью.