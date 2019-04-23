Гидроботаническая площадка на пути вредных стоков

ООО «Испытания. Диагностика. Контроль», контролирует качество дорожно-строительных работ, и осуществляет надзор за состоянием искусственных сооружений, в том числе и гидроботанических площадок.

Подобные системы нужны при эксплуатации автотрасс, чтобы не допустить загрязнение окружающей среды. Объемы вредных стоков заметно возрастают при вводе дороги в пользование, когда её в ежедневном режиме в том числе обрабатывают тысячами литров реагентов. В итоге потоки вредных веществ могут попасть в почву и в источники питьевой воды, а дальнейшие последствия таких выбросов грозят необратимыми последствиями. Проектирование гидроботанических площадок ведется во время подготовки проектов автомобильных магистралей, ведь от объемов запланированных работ и рассчитываемого транспортного потока зависят их технические характеристики.

Как гидроботаническая площадка нейтрализует вредные вещества?

Несмотря на столь сложное название, гидроботаническая площадка внешне похожа на обыкновенный водоем. Поступающие в него стоки очищаются естественным путем практически без вмешательства человека, но при взаимодействии целого рядя естественных физических, химических, и биологических процессов. Очень важную роль в очистке воды играют растения. Они накапливают токсичные вещества и преобразуют их в нетоксичные соединения, а также "собирают" ряд металлов и органических соединений, который очень сложно разлагаются. Процесс очистки сточных вод на ГБП усиливается благодаря внесению природного минерала (шунгита, цеолита, черных кремневых пород, опоки) на дно водоема или в виде кассет.

Преимущества гидроботанических площадок:

- Стоимость строительства в 5-6 раз ниже чем цена на локальные очистные сооружения.

- Есть возможность установки дополнительных фильтрующих блоков.

- Задерживает разливы нефтепродуктов.

- Очистка иловых отложений требуется через 10–15 лет непрерывной эксплуатации.

- Не требует электроэнергии и постоянного персонала.

- Габионные конструкции гармонично вписываются в окружающий ландшафт.

Практическая польза гидротехнической площадки зависит от верных расчетов и опытных специалистов. Специалисты ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» имеют возможность контролировать полный цикл мероприятий на всех этапах организации сооружений – от составления проектной документации и используемых материалов до ввода в эксплуатацию, включая проверку соответствия площадок всем необходимым нормативам.

Сотрудники ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» осуществляли строительный контроль в том числе и на следующих крупных объектах: при реконструкции Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, работы на автотрассе М-5 «Урал», оказывала услуги испытательной лаборатории для нужд Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» при возведении Керченского моста, а также осуществляла строительный контроль на объектах СПАД М-11, в Новгородской и Тверской областях, а также в районах Крайнего Севера и Восточной Сибири.