Третий забег «Карапузы, на старт!» собрал в Твери более 100 малышей

«Топ, топ, топает малыш, прямо по дорожке милый стриж...» Под эту и другие известные детские песенки 20 апреля малыши Твери делали свои первые шаги в спорте...

Вот уже в третий раз спортивный праздник «Карапузы, на старт» при поддержке администрации Твери прошел в волейбольном зале спорткомплекса «Юбилейный», что на Краснофлотской набережной. О том, что мероприятие не только приняли, но и полюбили в городе, говорит хотя бы список участников. В этом году на старт вышло около ста самых юных спортсменов города - от семи месяцев до трех лет. А на трибунах им скандировали и подбадривали плакатами многочисленные группы поддержки в лице мам, пап, бабушек, дедушек и, конечно, братьев и сестер.

- Говорят, что у нас не так много спортивных семей. Но, глядя на вас всех сегодня, понимаешь, что таких, как вы, много, - отметила в приветственном слове заместитель администрации Твери Людмила Хоменко. - Убеждена, что такой праздник нельзя терять нашему городу. А потому всем, независимо от результатов, желаю хорошего настроения и надеюсь на продолжение в следующем году.

Не подскажете, когда финиш?Фото: Виктория ТУШКОВА

НА КНИЖКИ И СМАРТФОНЫ

Состязательной задачей соревнований было доползти (самым юным участникам) или добежать до финиша. Причем дистанция менялась в зависимости от возраста. Самым маленьких карапузикам предстояло проползти всего 10 метров. Но какими же непростыми они были для них. И вот тут-то на помощь приходили самые разные ухищрения. Кого-то подманивали воздушным шариком, кого-то любимой игрушкой или яркой книжкой и даже смартфоном.

Но малыши есть малыши... Случались и казусы. Если некоторые быстренько достигали финиша (как оказалось, помогли ежедневные тренировки дома), то были и такие, кто заканчивал свой марафон уже спустя пару метров или полз в другую сторону, а некоторые вообще напрочь отказывались стартовать. И тогда за ручку с мамой или папой они вместе доходили до финиша.

- Даша, Маша, Вова! Давай-давай! Иди ко мне! - раздавалось со стороны финиша, где карапузиков ждали родные, а еще волонтеры, которые строго учитывали время завершения дистанции каждого малыша. Соревнования, может быть, и несерьезные, но только не для самих родителей, которые строго следили за секундомерами и судейскими подсчетами.

Пока главный судья, мастер спорта Ирина Кадейкина (а вы как думали? всё было серьёзно) определяла победителей, чтобы вписать их имена в дипломы, участники праздника могли поиграть с веселым аниматором Алексеем Евстифеевым или послушать новые песни основателя и солиста группы «Дежа вю», ученика Ларисы Долиной Евгения Окунева. Одна из его песен, с которой и началось мероприятие, символично называлась «Песня о Твери», ведь праздник героических родителей и счастливых детей уже стал хорошей традицией для нашего города. Героических родителей, потому что эти мамы и папы не боятся ни плохой погоды, ни раннего начала праздника. А счастливых детей, потому что у этих малышей есть такие замечательные мамы и папы, с которыми не соскучишься.

Родители подманивали малышей воздушными шариками...Фото: Виктория ТУШКОВА

ПОМОЩНИКИ

Уже теперь можно выдохнуть: все прошло достойно. И во многом благодаря партнерам, которые поддержали и помогли в организации.

Второй год подряд городской забег «Карапузы на старт» от тверской «Комсомолки» поддерживает Тверской вагоностроительный завод. В этом году завод награждал всех победителей забегов разными призами и подарками.

Порадовали маленьких победителей медицинский центр «Педиатр», семеи ныи развлекательныи центр «Тверь Лэнд» и детский волшебный интернет-магазин Авинор.ру.

Также за помощь в организации праздника «Комсомолка» благодарит администрацию Твери, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области и руководство Спортивного комплекса «Юбилейный», а также детский музейный центр Тверского государственного объединённого музея и всех друзей и партнеров, благодаря которым этот праздник и состоялся.

Кстати, в следующем году снова встречаемся, не пропустите!

... и даже телефонамиФото: Виктория ТУШКОВА

Можно и просто посидетьФото: Виктория ТУШКОВА

Победители каждого забега получали подарки от партнеров мероприятия, а также от генерального партнера праздника - Тверского вагоностроительного заводаФото: Виктория ТУШКОВА

Участниками праздника стали малыши от 7 месяцев до 3 летФото: Виктория ТУШКОВА

Небольшая разминка перед стартом. С папой веселееФото: Виктория ТУШКОВА

Только вперед!Фото: Виктория ТУШКОВА

А когда мой забег?Фото: Виктория ТУШКОВА

Некоторые семьи подготовились к забегу особенно!Фото: Виктория ТУШКОВА

Ура! Я почти у целиФото: Виктория ТУШКОВА