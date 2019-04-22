2019-04-22T11:06:52+03:00
Общество

Испытания, диагностика, контроль - три кита успешного строительства

Профессионалы помогут сэкономить деньги и нервы.
Альберт БОЙКОВ
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Компания «Испытания. Диагностика. Контроль»Компания «Испытания. Диагностика. Контроль»
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На сегодняшний день в России работает несколько сотен строительных компаний, однако не все фирмы добросовестно относятся к своим обязанностям. Сотрудники ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» занимаются работами по строительному контролю, техническому и авторскому надзору за ремонтом и строительством автомобильных дорог, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений.

- Одной из главных задач, которая стояла перед организацией, стала сертификация на соответствие ряду ГОСТов, и этот этап был успешно пройден, - рассказывает генеральный директор ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев.

В 2018 году организация подтвердила свое соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (национальный стандарт РФ системы менеджмента качества), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (национальный стандарт системы экологического менеджмента), ГОСТ 54934-2012 (национальный стандарт системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья). Была также пройдена и аттестация по стандарту СТО ААЛСЗ 66.1.08/Д-2018 «Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог». Полученные сертификаты для заказчиков являются показателем высокого профессионализма сотрудников организации, а также являются одним из основополагающих пунктов, прописанных в конкурсных условиях при проведении тендеров.

Кроме того, на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» была аккредитована и современная испытательная лаборатория компании. Этот диплом подтверждает, что организации по силе осуществлять контроль качества работ с подавляющим большинством стройматериалов: от растворов, бетона, железобетонных конструкций до песка, щебня и асфальтобетонных смесей.

В прошедшем году сотрудники ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» проконтролировали качество строительства в различных сферах, предотвращали разного рода нарушения и обеспечивали полное соответствие строительной продукции требованиям нормативных документов и проектной документации. Суммарно в прошедшем году было выполнено контрактов на сумму, превышающую 22 млн рублей. Что касается географии деятельности компании, то в неё вошли Санкт-Петербург, Новгородская и Тверская области, а также Крым. В частности, сотрудники организации оказывали услуги испытательной лаборатории для нужд Керченского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» при строительстве подходов и возведении эксплуатационных зданий знаменитого Крымского моста.

На наступивший год у ООО «Испытание. Диагностика. Контроль» большие планы. Компания планирует расширять сферу своей деятельности, увеличивать число заключенных контрактов, искать новых заказчиков (включая активное участие в тендерах), а также выходить на новые регионы. Накопленный опыт и профессионализм сотрудников позволят браться за контроль качества на самых сложных и ответственных объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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