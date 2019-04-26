За один тренировочный день Наталья Непряева может преодолеть до 100 км

Как только Наталья вошла в помещение, зал разразился громкими аплодисментами, а гостья расплылась в улыбке. Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр Наталья Непряева встретилась с юными лыжниками Тверской области. На протяжении часа вторая лучшая лыжница прошедшего сезона отвечала на вопросы не только ребят, но и тренеров, которые работают с будущими чемпионами.

- А вы сколько отжимаетесь? - робко спросила маленькая девочка.

- Сейчас мало, но на максимуме я делала 80 раз, - огорошила собравшихся Непряева.

И вправду таким силовым показателям позавидуют не только спортсменки, но и спортсмены. После этого вопрос задал один из тренеров, который поинтересовался отличиями в организации детского лыжного спорта у нас и в скандинавских странах.

Со слов Натальи, с детским спортом она не сталкивалась, а вот про юниорский ей было что сказать. Лыжница поведала, что юниоры в России делают объемы работы, схожие с основной командой, в то время как скандинавы на этом уровне тренируются в игровой форме. На юниорских чемпионатах ребята из России всегда в лидерах, однако после перехода на взрослый уровень ситуация меняется практически на противоположную. Затем на спортсменку вновь обрушились вопросы от ребят. Наталью спрашивали об умении подтягиваться, числе завоеванных кубков, начале тренировок и другом. Показала собравшимся именитым соперникам и четыре медали, две из которых она завоевала на чемпионате мира, а еще две привезла с общего зачета Кубка мира.

После лирического отступления слово вновь взяли бывалые лыжники.

- Какие трассы самые лучшие? Скандинавские, канадские, а может, корейские? - спросил директор Тверской школы высшего спортивного мастерства Николай Ковалёв.

- С Норвегией, Швецией, Финляндией, да и вообще со скандинавскими странами сложно соперничать. Лыжный спорт у них - номер один. Особенно массовый он в Норвегии, длина некоторых трасс там доходит до 300 км, - рассказала Наталья.

Говоря о своих тренировках, Наталья Непряева поделилась, что порой за день может преодолеть до 100 км. Что касается питания, то именитая лыжница в межсезонье себя практически не ограничивает, однако во время активной подготовки к стартам из рациона она исключает конфеты, чипсы, пирожные, отдавая предпочтение полезной еде.

- В последнее время мы отчетливо видим, что свободный стиль вытесняет классический ход в лыжах. Эта тенденция сохранится и классика умрет? - спросил один из тренеров.

- На самом деле это не совсем так. Просто в этом году так получилось, что было очень много коньковых спринтов и гонок. Я смотрела календарь на следующий год - в нем немного больше классических спринтов и масс-стартов, - рассказала Наталья.

После завершения вопросов ребята и тренеры ринулись к Наталье, чтобы получить автографы и сделать фото на память. Воспользовались возможностью и некоторые из пришедших журналистов. Увидеть спортсмена такого высокого уровня - это большое событие.

От юных лыжников не было отбояФото: Альберт БОЙКОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наталья Непряева родилась в Твери в 1995 году. Тренироваться начала в 7 лет, а ее первыми тренерами стали мама Ирина Непряева и Александр Смирнов. В составе сборной России Наталья выступает с 2014 года, однако прорывным для неё стал 2018 год, когда она вместе с еще тремя лыжницами завоевала бронзовую медаль в эстафете на Олимпийских играх в Пхёнчхане. После этих стартов Наталья ворвалась в когорту лучших лыжниц планеты и по итогам сезона 2018/2019 заняла второе место в общем зачете Кубка мира. Во многом благодаря тверичанке женская сборная России вновь вошла в число лучших мировых команд.