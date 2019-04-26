Как будет работать МРЭО Тверской области в праздники

Уже на следующей неделе начнутся майские праздники, которые с небольшим перерывом продлятся целых девять дней. Пока значительная часть жителей страны будет отдыхать, специальные службы будут продолжать работать. ГИБДД по Тверской области сообщает о том, что в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы прием граждан будет проходить по следующему графику:

- МРЭО ГИБДД № 1 (г. Тверь) - 4, 11 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 только по вопросам обмена водительских удостоверений и 6, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00.

- МРЭО ГИБДД № 2 (г. Вышний Волочек) - 3, 6, 10, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭО ГИБДД № 3 (г. Торжок) - 3, 10 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 только по вопросам получения и обмена водительских удостоверений и 6, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭГ ГИБДД № 4 (г. Удомля -) 4, 6, 11, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭО ГИБДД № 6 (г. Ржев) - 3, 4, 11 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по вопросам обмена водительских удостоверений и 6, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭГ № 7 (г. Осташков -) 4, 6, 11, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭГ ГИБДД № 8 (г. Нелидово) - 3, 10 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по вопросам получения и обмена водительских удостоверений и 6, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭГ ГИБДД № 9 (г. Торопец) - 4, 6, 11, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭГ ГИБДД № 10 (г. Кашин) - 3, 6, 10, 11 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭО ГИБДД № 11 (г. Бежецк) - 3, 6, 10, 11 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭО ГИБДД № 12 (г. Кимры) - 3, 6, 13 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

- МРЭО ГИБДД № 13 (г. Конаково) - 3, 6, 10, 11 мая 2019 года с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

МРЭО* — Межрайонный регистрационно экзаменационный отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения.