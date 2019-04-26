Профессиональная экспертиза: условия качественного использования технологии несъёмной опалубки

Оптимальным решением при строительстве мостов, магистралей, тоннелей и других инженерных сооружений является использование несъёмной опалубки из армированного фиброй бетона. Как отмечают специалисты, данная технология, позволяющая удерживать бетонный раствор до его застывания и превращения в цельную конструкцию, нивелирует пагубное воздействие перепадов температуры и других природных факторов, существенно упрощает возведение конструкций в труднодоступных местах, сокращает сроки работ и исключает необходимость постобработки конструкции перед следующими этапами.

Всё заявленное бетонная опалубка выполнит при одном обязательном условии: если на всех этапах, без каких-либо отступлений, строго соблюдалась технология.

- Только профессиональный контроль, учитывающий все нюансы технологий строительства с использованием несъёмной опалубки, даст гарантию качества изготавливаемых конструкций, - объясняет генеральный директор компании «Испытания. Диагностика. Контроль» Александр Васильев. - Этот вывод основывается на серьёзном опыте, который наша компания наработала в данном направлении дорожного строительства. С применением технологии несъёмной бетонной опалубки при нашем контроле строились, например, трасса M-4, трасса «Таврида» в Крыму, платная скоростная автомагистраль «Москва - Санкт-Петербург».

Компания «Испытания. Диагностика. Контроль» оценена в своей сфере как коллектив профессиональных и надёжных специалистов. ООО «И.Д.К» располагает серьёзной технической базой, в том числе сертифицированной лабораторией, дающей возможность проводить доскональный анализ на каждом этапе строительства. Отдельно можно отметить работу, которую компания ведёт в сфере экологического надзора за строительными работами.

Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг «Звезда качества» поместил ООО «Испытания. Диагностика. Контроль» в сотню лучших предприятий Северо-Западного федерального округа. В своей группе рейтинга предприятие попало в двадцатку лучших.

Работники компании «И.Д.К» неоднократно получали отраслевые поощрения, такие как медаль «За особые заслуги в строительстве в Тверской области», знак «Строительная слава», звание «Почётный транспортный строитель». Пятеро сотрудников предприятия включены в Национальный реестр специалистов в области строительства.