Холодный воздух северных морей отступает из Тверской области

Подходящая к концу неделя выдалась в Тверской области хоть и солнечной, но довольно прохладной. Северный ветер принес с собой холодные воздушные массы с Баренцева и Норвежского морей, которые немного остудили весенний пыл.

- В пятницу усилится влияние антициклона, благодаря чему будет светить солнце, а воздух в дневные часы прогреется до +9 градусов. К вечеру задует юго-западный ветер, а ближе к ночи придет атмосферный фронт, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

В ночь на субботу начнется дождь, который с большой вероятностью будет идти и утром. Температура воздуха в выходной день вряд ли поднимется выше +7, а солнце выглянет лишь ближе к вечеру. В первую половину воскресенья вновь будет облачно, а местами возможны осадки. Что касается температуры воздуха, то днём он прогреется до +11 градусов.

С началом новой рабочей недели показания термометра устремятся вверх. В понедельник воздух может разогреть до +12 градусов, а во вторник уже до +15. При этом солнце все это время будет пытаться вытеснить облака. Что касается ночных заморозков, то в первые дни новой недели их ожидать не стоит, а вот в выходные они будут наверняка.