4 млн рублей на проекты Удомли

Сергей БОЙКО

Об этом стало известно после подведения итогов открытого конкурса по реализации социально-значимых проектов Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» («АТР АЭС»).

Всего для участия в конкурсе было подано 152 проекта из городов расположения АЭС. В число победителей вошли два проекта из Удомли - «Домашний театр под открытым небом» и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Удомельской школы № 2.

Проект Центра культуры и искусства «Дача «Чайка» «Домашний театр под открытым небом» направлен на сохранение традиции домашнего театра, получившей широкое распространение в начале 20 века. «Тогда жители дома сами изготавливали атрибуты и ставили спектакли. Мы решили возродить это направление и вышли с инициативой по созданию условий для проведения таких мероприятий. Денежный приз за победу в конкурсе Фонда «АТР АЭС» позволит закупить необходимое оборудование», - отметила заведующая центром Елена Тимакова.

Второй проект - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт одной из старейших школ города - Удомельской школы № 2 им. Сергея Ступакова. Реализация проекта позволит в будущем выполнить ремонт всех помещений и коммуникаций учебного заведения, усилить фундамент, отремонтировать фасад и благоустроить территорию.

Некоммерческие организации Удомли - постоянные участники конкурса Фонда содействия развитию муниципальных образований. За семь лет участия в конкурсе поддержку получили 23 проекта Удомельского городского округа. Общая сумма грантов составила порядка 22 млн рублей.