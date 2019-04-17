2019-04-17T13:47:35+03:00
Общество

Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»

«Ростелеком Здоровье» – это мобильное приложение и сайт с быстрым доступом к онлайн-консультациям терапевтов в круглосуточном режиме и профильных специалистов по предварительной записи.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Графика: ПАО "Ростелеком"Графика: ПАО "Ростелеком"
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Новый цифровой сервис «Ростелеком» запускает в пилотную эксплуатацию в партнерстве с ООО «Мобильные Медицинские Технологии» (ММТ).

Онлайн-консультации предоставляют врачи лучших клиник Москвы и Санкт-Петербурга: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ «Институт иммунологии и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ, Медицинского научного центра «МедБиоСпектр», Медико-генетического центра «Genotek» и др.

«Клиенты нашего нового сервиса без поездок в поликлинику и очередей, в любом удобном формате, например, с помощью чата или видеозвонка, могут оперативно связаться с врачом. Причем неважно, какой это день (будний или выходной), какое время суток и где находится пользователь. Достаточно иметь доступ в интернет и подать заявку через мобильное приложение или сайт сервиса – врач ответит в течение трех минут. Сервис предлагает удобные индивидуальные или семейные программы, чтобы подписчик мог в режиме онлайн заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких», – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

В настоящее время пользователям предлагаются три программы. «Домашний доктор» (индивидуальная) и «Семейный доктор» (три человека) рассчитаны на 3 или 12 месяцев, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка «Личный эксперт» (индивидуальная) подразумевает углубленную работу с профильными врачами.

«Мы создаем комфортные условия для общения с врачом и предоставляем пользователям возможность оценить полезность удаленных консультаций, – говорит генеральный директор и сооснователь ММТ Денис Юдчиц. – На сегодняшний день более 80% обращений в сервис решаются в онлайн-режиме. Широкий спектр компетенций позволяет пользователю получить консультации редких специалистов, узнать «второе мнение», подготовиться к плановым медицинским вмешательствам. В команде сервиса 180 врачей высокой квалификации по более чем 60 медицинским направлениям».

Воспользоваться сервисом «Ростелеком Здоровье» можно с помощью сайта www.rt.ru/zdorovye или одноименного мобильного приложения, доступного для устройств с операционными системами Android и iOS. В специальном разделе «Врачи» размещена исчерпывающая информация об образовании и квалификации каждого специалиста.

«Наша компания продолжает развивать экосистему сервисов, которые призваны решить максимум задач человека и семьи. Мы предлагаем новые цифровые сервисы в партнерстве с ведущими российскими компаниями, которые обладают уникальной экспертизой и опытом. Считаем, что будущее за бизнесом, основанным на партнерстве. «Ростелеком» открыт к сотрудничеству, готов делиться своими ресурсами и инфраструктурой, чтобы совместный бизнес добивался успеха и привлекал новых клиентов», – подчеркнул директор офиса перспективных цифровых продуктов «Ростелекома» Кирилл Брылёв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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