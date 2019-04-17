2019-04-17T17:36:09+03:00
Общество

За три месяца курильщики Тверской области пополнили региональный бюджет на 42 тысячи рублей

Борьба с любителями подымить в неположенных местах продолжается
Альберт БОЙКОВ
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Курить не только вредно, но и дорогоКурить не только вредно, но и дорогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Здоровый образ жизни и борьба с вредными привычками – одни из главных составляющих жизни современного общества. На улице и в социальных сетях всё чаще можно увидеть людей, занимающихся спортом, а вот граждан с сигаретой или бутылкой алкоголя становится всё меньше. Эту тенденцию можно объяснить не только веянием моды, но и финансовой стороной вопроса. На покупку легальных ядов приходится тратить деньги, да и полицейские не дремлют. Подводя итоги первого квартала 2019 года, представители УМВД РФ по Тверской области сообщили, что за это время в регионе было составлено 288 протоколов в отношении граждан, которые курили там, где закон делать это запрещает.

Корреспондент «КП»-Тверь» позвонил в региональное МВД и узнал, как фиксируют нарушения и где больше всего живет любителей выкурить сигаретку-другую.

- Как происходит установление лиц, курящих в неположенном месте?

- Установить курильщика может любой полицейский, однако чаще это делают участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних. Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, обязательно нужен его паспорт или любой документ, удостоверяющий личность. Далее, чтобы собрать доказательную базу, полицейский должен сделать видеосъемку процесса, а затем на месте составить протокол, - рассказывают в региональном МВД.

- Если курильщик выкинул сигарету в урну или, например, положил её в карман, можно считать, что нарушение устранено?

- Даже если курильщик совершил вышеописанные манипуляции, не считается, что нарушение устранено. В любом случае правонарушение будет пресечено и составлен протокол, если полицейский собрал необходимые доказательства, - рассказывают о порядке работы полицейские.

Кстати, если за вредным занятием поймают несовершеннолетнего, то административное дело и штраф будут выписаны его законным представителям.

Что касается географии выявленных нарушений, то здесь пальму первенства держит Тверь. За три месяца нового года в отношении жителей областной столицы было составлено 139 протоколов об административных правонарушениях. В районах показатели заметно скромнее, что можно объяснить наименьшим числом проживающих там людей. Например, в Конаково за это же время к ответственности привлекли 28 нарушителей, а в Старице - 24.

Любителям выкурить сигаретку следует помнить, что предаваться вредной привычке лучше подальше от общественных мест, с перечнем которым можно ознакомиться на множестве ресурсов. В зависимости от того, где будет задержан нарушитель, зависит и сам штраф, который варьируется от 500 до 3000 рублей. За три месяца текущего года курильщики Тверской области пополнили региональную казну на 42 тысячи рублей.

При этом курить по-прежнему разрешается:

- в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции;

- в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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