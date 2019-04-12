Тверь - не Уолл-стрит: в областной столице обсудили Генплан-2019

Новый генеральный план города рассматривали 11 апреля на первом заседании обновлённого градостроительного совета области. Собравшиеся договорились принять для будущего развития Твери философию и идеологию, заложенную самым первым тверским градостроительным документом авторства архитектора Петра Никитина. Тот генплан утверждала сама Екатерина Великая.

- Под этим предложением следует понимать, что историческая часть города будет сохраняться, ведь старинная застройка - самое ценное, что у Твери есть, - поделился с нами в телефонном разговоре председатель правления Тверской организации «Союз архитекторов России» Алексей Жоголев. - Относительно развития города будет попытка максимально гармонизировать застройку, не «растягивать» город. Новый генплан не подразумевает существенного изменения нынешних границ Твери. Однако в отношении инфраструктуры в границы города будут стараться интегрировать Калининский район.

Согласно официальной информации регионального правительства, в Генеральном плане 2019 года обновили сведения об объектах культурного наследия, особо охраняемых природных территориях в пределах Твери, её функциональных зонах. Составители постарались учесть перспективы развития промышленных зон и медицинского кластера, который сфокусируется вокруг новой детской областной больницы. В документе обозначен и многофункциональный выставочный центр «Тверь-экспо», о создании которого говорится с 2017 года.

Включены в генплан новые транспортные магистрали: подтверждено проектирование северного обхода города - участка трассы М-11; в план вошли новые направления на Кимры и Бежецк, Западный мост.

В Твери по-прежнему будет ограничиваться этажность застройки - «человеческие муравейники» смотрятся в нашем городе не органично. К тому же подобные здания - по 300 квартир на пару подъездов - не отвечают условиям цивилизованной современной жизни, считает Алексей Евгеньевич, в то время как новый генплан должен быть нацелен на улучшение качества жизни.

В городе по прежнему не будет высотной застройки.Фото: Виктория ЖУКОВА

Снижение этажности может быть компенсировано увеличением плотности застройки. Тем более что, по мнению архитектора, наша нынешняя застройка не создаёт правильной «городской ткани», когда улицы существуют как общественное пространство, а дворы - как приватное. Сегодняшняя прозрачность дворов и улиц не дает ощущения современного города, уверен Алексей Жоголев.

В целом документ во многом повторяет Генплан-2012, но ему существенно не хватает чётких правил застройки.

- Первые этажи новостроек, выходящих на улицы города, должны быть спланированы подходящими для размещения в них организаций, общественных помещений: выше потолки, вход на уровне земли и так далее. Должна быть гармония в цветовой отделке и оформлении зданий, - отметил Алексей Жоголев. - Что касается графической части генерального плана, там скорректированы границы застроек, например, несколько увеличена зона общественно-деловой застройки. Но, на мой взгляд, исключительно деловыми такие зоны оставлять нельзя, всё-таки у нас не столица и не Уолл-стрит.

Все зоны, по мнению архитектора, должны интегрироваться друг в друга, чтобы среда деловой застройки у нас не становилась безлюдной пустыней в конце дня.

- В целом новый документ нельзя назвать слишком позитивным или амбициозным, он скорее реалистичный, - подытожил Алексей Жоголев. - Но я могу сказать точно: в тот же день, когда мы окончательно примем Генплан-2019, необходимо будет начинать разработку нового документа. Город - это живой организм, и ситуация в нём меняется молниеносно. Стоит немного расслабиться и отстать - и мы опять долгое время будем бежать вдогонку. Так же, как уже вышло у нас с инженерной инфраструктурой, когда при сегодняшнем новом генплане мы вынуждены заканчивать работу над прежними ещё инженерными системами.