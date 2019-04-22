Ещё только апрель, а в Тверской области уже зарегистрировано 1186 палов травы

Погода в наступившем году выдается удивительно теплой, особенно заметно показания термометра подскочили в апреле. Если ночью температура воздуха порой опускалась ниже нуля, то в дневные часы она держалась вблизи рекордных плюсовых значений. Подобный природный подарок больше всех, наверное, оценили дачники, которые как по мановению волшебной палочки стали заполнять автобусы и электрички, чтобы рвануть на обработку своих земельных участков. Но вместе с потеплением в сводках МЧС все в чаще стала появляться информация о горящей траве.

По сведениям ГУ МЧС России по Тверской области, с начала года было зафиксировано 1186 палов травы, а спасатели 1095 раз выезжали к месту возгораний. Цифры впечатляющие.

Вот краткая выдержка из пожарных сводок на 23 часа 21 апреля: Конаковский район - девять выездов на тушение горящей травы; Калининский район - семь; Тверь - шесть; Торжокский район - шесть; Вышневолоцкий район - пять. «Достойное» завершение дачных выходных.

И уже утром 22 апреля в Вышневолоцком районе обнаружено тление торфа на болоте близ деревни Терелесово.

Кстати, любителям поджигать сухую траву стоит знать о том, что за подобную вольность можно отправиться в тюрьму на срок до четырех лет.

Ну а в целях безопасности надо учитывать, что участок возле дома должен быть обязательно выкошен, а на случай возникновения ЧП должна иметься в наличии бочка с водой. Естественно, что мусор нужно сжигать в безветренную погоду и в специально отведенном месте, стоит провести разъяснительную работу и с детьми.

Если меры предосторожности оказались тщетны и огонь вот-вот подберется к вашему дому, стоит выучить правила действий в подобных ситуациях:

- эвакуируйте всех членов семьи, уведите в безопасное место домашних животных;

- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его возникновения и свою фамилию;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает вашей жизни, постарайтесь потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить перехода пламени на участок.

Ну а куда звонить, если что, вы знаете: 01 (с сотовых телефонов – 101, 112) либо на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области: 8 (4822) 39-99-99.