Снова в середняках: в малый бизнес Тверской области вовлечены всего лишь 15% трудоспособного населения

Успешная работа малого бизнеса является одним из главных факторов развития здоровой экономики, а также гарантом ее «стрессоустойчивости» в различных передрягах. Во многом благодаря этому виду коммерции создаются рабочие места, растет благосостояние граждан, а значит, снижается и социальная напряженность в обществе.

По оценкам различных экспертов, доля малого бизнеса в экономике России составляет около 20% ВВП, в развитых европейских странах - превышает 50%. При этом доля занятых в этой сфере экономики в нашей стране 15,5%, а в развитых европейских странах - около 70%.

Естественно, что развитие малого бизнеса и степень вовлеченности в него изменяются в зависимости от целого ряда факторов. При этом среди них есть не только экономические составляющие, такие как уровень развития инфраструктуры, безработица, платежеспособность или доступность заемных средств, но и особенности географического положения того или иного региона.

Чтобы выявить региональные различия, специалисты РИА Рейтинг провели исследование, по результатам которого была составлена градация регионов по степени вовлеченности населения в малый бизнес. В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование, использовалась рассчитанная доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2018 года.

В целом по стране на долю работников малых и микропредприятий по итогам прошлого года приходится 15,5% от общей численности рабочей силы. При этом от региона к региону этот показатель варьируется от 1,6% до 24,9%.

Тверская область заняла в составленном рейтинге 30-е место, а на долю работников малых и микропредприятий пришлось 14,9% рабочей силы региона, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Что касается денежного оборота предприятий в пересчете на одного занятого, то он составил 3 014 000 рублей.

У наших соседей дела тоже идут с переменным успехом. Первенство с 18,6% держит Псковская область, следом идет Вологодская область - 17,2%, Ярославская область - 16,4%, Смоленская область - 15,5%, Московская область - 14,8% и Новгородская область - 11%.

Абсолютным лидером рейтинга стала Калининградская область с 24,9%, на 0,8% от нее отстала Новосибирская область, а еще на 1,5% - Санкт-Петербург.

В нижней части списка расположились дальневосточные регионы, а также республики Северного Кавказа. Так, в Чечне на малых и микропредприятиях трудятся 4% от рабочей силы региона, в Тыве - 3,2%, а в Ингушетии лишь 1,6%.