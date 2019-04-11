Руководитель всех парков Твери Максим Рупанов: Скалодрому - да. Рюмочным - нет!

11 апреля в 11:00 на официальной странице администрации Твери в социальной сети «Вконтакте» состоялась онлайн-встреча с горожанами. По обещанию городских чиновников «прямые линии», на которых они будут не только делиться новостями, но и отвечать на вопросы публики, станут традицией.

В первом диалоге с аудиторией участвовал директор муниципального унитарного предприятия «Дирекция парков» Максим Рупанов. Он собрал более 250 вопросов и комментариев, рассказав о том, что сейчас происходит на подведомственных МУПу территориях: в парке Победы, городском саду и ландшафтном парке «Тьмака», который вот-вот полностью перейдёт под управление «Дирекции парков».

Директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов на прямой линии с горожанамиФото: Виктория ЖУКОВА

Городской сад

Больше всего вопросов, касающихся горсада, было посвящено колесу обозрения - его состоянию и возможности замены на новое.

- Пока мы рассматриваем вариант реконструкции кабинок, оборудования их климат-контролем, вентиляцией, чтобы они были не такие страшные, как сейчас, - поделился Максим Рупанов.

Само колесо, по словам директора МУП «Дирекция парков», ещё не израсходовало своих резервов и технически исправно. Замена аттракциона на более современный станет возможной, когда колесо полностью отработает срок службы и найдётся финансирование. А деньги это внушительные - от 30 до 80 млн рублей в зависимости от высоты колеса и типа кабинок.

В этом году в горсаду оборудуют большую, полноценную детскую площадку. В летний сезон каждые выходные детей также будут ждать бесплатные развлечения: анимация, квесты.

Продолжатся на территории горсада занятия йогой, а ещё бесплатным станет розарий, располагающийся на территории бывших танцевальных «досок».

- В этом году территория розария лишится забора, - обрадовал Максим Рупанов. - Мы же, в свою очередь, надеемся, что не лишимся наших роз и они останутся целы.

Парк Победы

Военная техника, расположение которой в парке Победы вызывает много вопросов, впоследствии переедет на постоянные места, оборудованные специальными подиумами и постаментами. Территория вокруг будет благоустроена.

- Как только всё будет согласовано на бумаге, приступим к реализации, - пообещал Максим Валерьевич.

Военная техника займёт свои постоянные позиции на постаментах чуть позже.Фото: Альберт БОЙКОВ

В игровой зоне (левая часть парка) установят батут, водные аттракционы и организуют различные активности для детей. Планируется вернуть экстрим-площадку и оборудовать скалодром.

Появится в парке и семейное кафе, а вот рюмочным Максим Рупанов сказал строгое «нет», уверив публику, что даже не представляет, что это такое.

В парке также планируется организовать прокат самокатов, вело- и электромобилей, велосипедов. Спланирована зона для катания на роликах и самокатах, дело осталось, как всегда, за финансированием.

Кроме того, вернуться на своё место должны контейнеры для раздельного сбора мусора, правда, особой надежды на них Максим Рупанов не возлагает:

- Контейнеры сейчас находятся на ремонте: они частично испорчены или разрисованы. Кажется, пока люди не очень готовы к такому сбору мусора или не совсем понимают его концепцию.

В более отдалённых планах - обустроить небольшую набережную на любимом горожанами месте кормления уток и организовать там прокат лодок.

Ландшафтный парк «Тьмака»

Сейчас этот парк находится на стадии передачи под руководство МУП «Дирекция парков». Это тормозит дальнейшее благоустройство зоны. Но для него, как и для парка Победы и горсада, разработана трёхлетняя концепция развития. Работы продолжатся, когда будут закрыты все юридические вопросы.

Тогда наконец в парке появится освещение. В пойме реки создадут «Дино-парк», где, возможно, разместят памятник динозаврам - арт-объект, который предлагают установить в городе уже давно.

Ландшафтный парк "Тьмака" ждёт окончательного перевода в ведение МУП "Дирекция парков"Фото: Альберт БОЙКОВ

Вопросы аудитории вызвала сохранность верёвочного парка, который уже давно собран, но пока не работает. Участники беседы переживали, что благодаря стараниям не очень ответственной молодёжи верёвочный парк просто не доживёт до своего открытия. Максим Рупанов заверил, что этот аттракцион находится на гарантийном обслуживании, кроме того, территорию парка скоро оборудуют системой видеонаблюдения, которое выведут на пункт охраны.

О чём просили горожане

Туалеты в парках

- С туалетами беда, это наш бич, - не стал отнекиваться от проблемы Максим Валерьевич. - Но в городском саду мы планируем в этом году оборудовать нормальные туалеты на прежнем месте.

В парке Победы сейчас имеется одна кабинка. Планируется, что их станет две.

Площадки для выгула собак и аджилити (спортивные занятия с собакой)

Вопросы о необходимости оборудования таких площадок задали несколько человек, однако Максим Рупанов ответил, что на территориях, подведомственных МУП «Дирекция парков», их размещение не планируется.

А к вопросу установки в парковых зонах специальных урн для утилизации продуктов жизнедеятельности наших четвероногих друзей и вовсе отнёсся с иронией: «А найдутся ли для спецурн спецлюди со спецпакетами?»

Аэротруба

Специализированный тренажёр-аттракцион, позволяющий испытать ощущение свободного падения. В городском саду его не будет - не хватит территории, которая и без того уменьшилась после оборудования сада при Императорском дворце.

Но идею установки такого аттракциона где-то в другом месте Максим Рупанов поддержал, оговорившись, что возможным это станет, когда найдётся достаточное финансирование (а дело это недешёвое) и подходящая территория. Дело за деньгами, которые, скорее всего, придётся искать у частных инвесторов.

«Дом вверх дном»

Это помещение, где всё перевёрнуто: кровати - на потолке, а люстры - под ногами. Такие аттракционы можно посетить в некоторых городах страны. Оказалось, что он может появиться на территории ландшафтного парка «Тьмака», но, когда это будет реализовано, пока сказать вряд ли получится.

Американские горки

Желание оборудовать в городе желаемый многими аттракцион есть.

- Очень хочу! Но пока территория не выбрана, - сказал директор МУП «Дирекция парков».

Несмотря на желание Максима Рупанова, покупка такого аттракциона потребует больших вложений, а значит, пока вместе с Максимом Валерьевичем мы будем о нём лишь мечтать.