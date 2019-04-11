Дело к пробкам: В Твери закроют движение по Крупскому мосту

В четверг, 11 апреля, в УГИБДД РФ по Тверской области состоялась пресс-конференция, на которой собравшимся рассказали об аварийных итогах 2019 года и планах работы ведомства на ближайшее будущее.

Как бы печально это ни звучало, но дорожная обстановка в нашем регионе ухудшилась. С начала года уже произошло 390 ДТП, в которых 46 человек погибли, а 520 получили различные ранения.

Со слов начальника УГИБДД РФ по Тверской области Дениса Черных, самые тяжелые травмы были получены людьми в авариях на региональных дорогах. Большая часть «тяжелых аварий» пришлась на январь и февраль, а в марте уже наметился спад.

- Практически 50% от общего числа погибших скончались в результате выезда автомобиля на встречную полосу либо съезда в кювет. Достаточно большое число серьезных аварий произошло из-за того, что водитель находился в состоянии опьянения, - продолжает начальник УГИБДД РФ по Тверской области Денис Черных.

Что касается причин трагических ДТП, то на первом месте идет переоценка водителями своих навыков, а также характеристик транспортных средств. Так, ряд аварий случалась из-за того, что автомобили не были «переобуты» или на них была установлена и летняя, и зимняя резина.

А вот федеральные трассы стали безопаснее. Там произошло порядка 23% аварий от общего числа ДТП, в которых погибли 16% от количества всех погибших на дорогах Тверской области. Такие показатели объясняются хорошим состоянием федеральных трасс, а также их техническим оснащением, где в наличии имеются и отбойники, и светофоры.

На стыке апреля и марта сотрудники дорожной полиции уже зафиксировали семь ДТП с участием мототехники, в которых один человек погиб. Зачастую обладатели двухколесных транспортных средств ведут себя очень безответственно, садясь за руль без прав или в состоянии опьянения. Кстати, один из мотоциклистов попытался уйти от полицейской погони.

Был поднят на пресс-конференции и вопрос об организации дорожного движения на время ремонта путепровода в поселке имени Крупской, о чем с Денисом Черных мы говорили в тверском эфире Радио «Комсомольская правда». Дело в том, что сооружение будет закрыто для проезда от начала реконструкции и до ее завершения.

- В первую очередь нагрузка ляжет на Южный мост, а также Московское шоссе, так как, даже двигаясь в Бурашево, люди будут пытаться ехать именно здесь. Будет загружен въезд в город и по Старицкому шоссе. К сожалению, без этого не обойтись, нужно немного потерпеть. Мост в самом деле находится в аварийном состоянии. Я видел проект ремонта, который предусматривает наличие четырех полос для движения. Более того, сейчас уже разрабатывается проект на ремонт участка Бурашевского шоссе - от моста до автодороги М-10, где также предполагается создание современной трассы: въездной четырехполосной магистрали в город с наличием разделительного ограждения и других необходимых технических средств, - подвел черту Денис Черных.