Страшнее, чем в 90-е: Решается судьба коллектора, который ворвался в квартиру должника и угрожал жене и его детям

- Олег Петров (имя изменено - Ред.) - подлая, вонючая крыса. Он вор и никчемный человечишко, и все должны об этом знать. Он не возвращает долг и ведет себя как мерзкий жалкий трус. При встрече передайте это ему...

Такие сообщения не так давно рассылались в Твери в соцсетях на одного из должников по микрокредиту, стоило ему лишь только просрочить платеж. Надо ли говорить о том, что репутация хорошего специалиста была изрядно подпорчена... Но то, что произошло еще с одним тверичанином на днях, возмутило даже правоохранителей: здоровенный бугай коллектор ворвался в квартиру должника, где стал запугивать женщину и двоих несовершеннолетних детей.

Только после резонанса в СМИ и возмущения горожан со стороны следователей СК по Тверской области началась проверка, а чуть позже было возбуждено уголовное дело о «незаконном проникновении в жилище с применением насилия» в отношении коллектора.

А начиналось все вполне безобидно.

Отсутствие денег вынудило Артема (имя изменено) взять кредит в одной из микрофинансовых организаций. Деньги должник возвращал исправно, однако, стоило лишь только просрочить очередной платеж, как началось давление, которое в итоге вышло за все мыслимые и немыслимые рамки. Коллекторы начали издалека. Сначала они названивали в разное время с разных телефонов должнику и высказывали различные угрозы, от которых стынет кровь и волосы встают дыбом. Дошло до того, что с той стороны провода стальным голосом мужчине пообещали изнасиловать жену в его присутствии, а пятилетнего ребенка сделать инвалидом.

Что испытывал Артем, сказать сложно... Целую гамму чувств от злости до паники... Но, видимо, коллекторов вся эта «игра» лишь забавляла. Потому как дальше они пошли на то, что может быть вызвано только чувством полнейшей безнаказанности.

В один из дней, когда должник находился на работе, коллектор заявился в квартиру Артема, чтобы надавить на самое слабое и больное место - на его жену. Несмотря на то что внутрь его не пропускали, он оттолкнул стоявшую у двери женщину и ворвался внутрь. Дальнейшее давление и угрозы происходили на глазах несовершеннолетних детей. Жесты, крик, агрессия. Живая картинка из, казалось бы, давно ушедших криминальных 90-х годов.

Спустя пять дней СУ СК РФ по Тверской области сообщило, что 27-летний сотрудник микрокредитной компании задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище с применением насилия». В настоящее время следствие устанавливает все детали преступления. Если вина подозреваемого будет доказана, он рискует забыть про свободу на ближайшие два года.