Доступная остеопатия: прием в Центре остеопатии А.А. Царева – от 1500 руб.!

Главный врач Центра – Андрей Анатольевич Царев, врач-остеопат, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, член РОсА, член Единого Национального Регистра Остеопатов (ЕНРО, www.enro.ru), собрал в г. Зеленограде уникальную команду высококвалифицированных специалистов. Метод доктора А.А. Царева заключается в комплексном подходе воздействия на организм остеопатических сеансов и индивидуально подобранных сопутствующих процедур для достижения наилучшего результата лечения.

У большинства людей качественная медицинская помощь ассоциируется с высокой стоимостью услуг. Поэтому при выборе врача или медицинского центра пациенты больше внимания уделяют вопросам цены, а качество отходит на второй план. Мы решили изменить эту неверную позицию и сделать профессиональную медицинскую помощь доступной для каждого человека.

Методы восстановления здоровья

Эффективное лечение болезни возможно только в том случае, если выбранный метод воздействует на ее причину или источник. Лекарственные препараты, которые назначаются очень часто, устраняют лишь симптомы, поэтому подобное лечение не всегда приносит желаемый результат.

Наши специалисты применяют альтернативные методы терапии, которые признаны во всем мире. К ним относятся остеопатия, мануальная терапия, массаж, физиотерапия, кинезитерапия и др. При этом мы не ограничиваемся какой-либо одной методикой, а применяем комплексный подход, так как считаем его самым эффективным. Среди заболеваний, которые успешно поддаются лечению, можно отметить:

• Различные нарушения осанки.

• Изменение тонуса мышц.

• Головокружения и головные боли.

• Хронические боли и синдромы нарушения двигательной активности в суставах (коленном, плечевом, локтевом, тазобедренном) и позвоночнике (шейный отдел, грудной отдел, поясничный отдел).

• Снижение зрения и слуха, шум в ушах.

• Отеки нижних конечностей.

• Нарушение работы вен нижних конечностей.

• Судороги.

• Нарушение сердечного ритма.

• Нарушение сна.

Несмотря на то, что данный список является относительно небольшим, подобные проблемы есть практически у каждого взрослого человека. Зачастую люди выбирают более дешевый, но слабоэффективный метод лечения – таблетки и уколы, которые облегчают симптомы. Однако общее состояние здоровья продолжает оставаться неудовлетворительным. Мы поможем вам восстановить его без серьезных финансовых затрат при помощи проверенных и доказанных методик.

Сколько стоит прием врача-остеопата в Зеленограде

Стоимость приема специалиста составляет 1500 рублей за один сеанс. В него включены осмотр пациента, проведение лечения по выбранному плану, составление индивидуального списка рекомендаций. Такую цену можно смело назвать самой доступной не только для жителей Зеленограда, но и для жителей соседних регионов. При этом низкая стоимость не оказывает влияния на качество медицинских услуг, которые остаются на очень высоком уровне. Прием ведет опытный специалист, который успел поработать в различных медицинских центрах, в том числе и зарубежных. Он специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний суставов и позвоночника, устраняет болевые синдромы и дисфункции, восстанавливает объем движений в суставах, питание и кровообращение тканей.

Стоимость приема специалиста составляет 1500 рублей за один сеанс

Прием врача-остеопата и мануального терапевта в наше время доступен для каждого человека. Вместе с этим доступны высокое качество и эффективность лечения. Поэтому каждый человек может вернуть утраченное здоровье и сделать свою жизнь более активной и яркой.

Добро пожаловать в Центр остеопатии доктора А.А. Царева!

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