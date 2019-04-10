Осенью прошлого года от службы в армии уклонился 21 житель Тверской области

1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию, который продлится до 15 июля. По расчетам Минобороны РФ, за это время ряды Вооруженных сил пополнят порядка 135 тысяч новобранцев. Из Тверской области в армию традиционно отправятся около 1500 человек. 10 апреля в столице Верхневолжья состоялась пресс-конференция, посвященная призывной кампании в нашем регионе.

Наверное, все жители Тверской области, которые проходили службу в Вооруженных силах РФ, что называется, в лицо знают областной сборный пункт на Малой Самаре. Вот и в день пресс-конференции жизнь за железными воротами шла своим, уже привычным чередом. По территории ходили офицеры, солдаты, потенциальные призывники и еще какие-то люди в гражданском.

- Юноши Тверской области вновь будут призываться во все рода и виды Вооруженных сил, в том числе в министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба по призыву, - дал старт пресс-конференции председатель призывной комиссии Тверской области Юрий Чистяков.

Преимущественно призывники будут служить в пределах Западного военного округа в Сухопутных войсках, Военно-Морском флоте, Ракетных войсках стратегического назначения, Военно-космических силах, войсках национальной гвардии и небольшое количество – в ВДВ. Кроме того, 2 июля планируется торжественная отправка 10 человек в батальон почётного караула.

С этого года начали действовать изменения в федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Про новшества рассказал второй заместитель военного комиссара Тверской области Андрей Савельев:

- Право на получение отсрочки имеют граждане, которые обучаются в магистратуре, даже если ранее они уже получали отсрочку в школе и на бакалавриате вузов. Касаются изменения и обучающиеся в колледжах.

- Граждане обязаны явиться в двухнедельный срок в военный комиссариат для постановки на воинский учет при переезде на новое место жительства, в том числе не подтвержденное регистрацией по месту жительства или пребывания.

- Военнослужащим запрещается распространять через интернет информацию, которая позволяет определить принадлежность или их предназначение к Вооруженным силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.

- Военнослужащим запрещается иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться или с помощью которых можно распространять или предоставлять через интернет аудио-, фото-, видеоматериалы, а также данные геолокации.

Кстати, гражданам, которые достигли 27 лет и уклонились от воинской службы, теперь будут выдавать вместо военного билета специальную справку, наличие которой исключает возможность занимать государственные должности. При этом те, кто ранее был признан ограниченно годным к военной службе и попал в запас, теперь вновь могут пройти медицинское освидетельствование и в случае улучшения здоровья оказаться в армии.

Несмотря на то, что в последние годы служба в вооруженных силах стала обязательным пунктом при желании построить карьеру в госсекторе, уклонисты все равно есть. По итогам осени 2018 года от прохождения военной службы уклонился 21 человек, пять из которых к настоящему времени уже осуждены, а один и вовсе приговорен к лишению свободы.